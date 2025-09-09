Sebastián Pareja recogió al guante y le respondió al Gordo Dan: "Atenta contra la gente que elige el Presidente"

La interna libertaria explotó tras la paliza en las elecciones bonaerenses, y luego de ser ratificado en el Gobierno, el armador de La Libertad Avanza (LLA), Sebastián Pareja, se encargó de ningunear a Daniel Parisini, el influencer conocido como "Gordo Dan" que lo había señalado como uno de los culpables de la derrota electoral.El conductor del streaming Carajo dedicó varias publicaciones contra Pareja, y en una de ellas le pidió de forma directa a Javier Milei que lo corra del armado del espacio. Y este lunes, cuestionó a varios candidatos, como el caso del electo Maximiliano Bondarenko.En tanto, este mismo lunes, Pareja fue ratificado por el Gobierno en su puesto y en su candidatura a nivel nacional, luego de lo que fue una jornada cargada de tensión y con varias reuniones de Gabinete.Tras esta jornada de reuniones internas, Pareja habló escuetamente con los medios y respaldó a Bondarenko, en medio de las críticas internas. "Por supuesto que está ratificado", sentenció.Al ser consultado por los cuestionamientos de Gordo Dan, aunque sin nombrarlo, el dirigente pareció ningunearlo. "¿Cuáles críticas internas? Del sector del Gobierno no vi a nadie. La gente se expresa libremente. No podemos poner en el mismo nivel comentarios de alguien que me parece que es exagerado y atenta contra la gente que elige el Presidente", señaló.