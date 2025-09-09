El discurso libertario del balde no es real: el Indec subrayó que casi 9 de cada 10 bonaerenses tiene inodoro con descarga de agua

En medio de los analísis tras la derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, datos oficiales del INDEC tiraron por tierra uno de los mitos más repetidos por dirigentes y voceros libertarios: el de “los que votan para hacer caca en baldes”. Según el Censo 2022, casi 9 de cada 10 bonaerenses (89,5%) tienen baño con inodoro con arrastre de agua.

El periodista Javier Slucki recordó el dato “a propósito de las reflexiones de algunos dirigentes y colegas”, en referencia a las declaraciones que utilizan el mito del balde como hipérbole para describir la pobreza en el Conurbano.El informe del INDEC también aporta otros datos que refuerzan la desmentida: el 87,4% de los hogares bonaerenses tiene agua por red pública y el 91,3% cuenta con al menos un celular con conexión a internet. Con estos números, queda en evidencia que el estigma repetido en los discursos opositores carece de sustento en la realidad.