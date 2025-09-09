09.09.2025 / PROVINCIA DE BUENOS AIRES

El discurso libertario del balde no es real: el Indec subrayó que casi 9 de cada 10 bonaerenses tiene inodoro con descarga de agua


El Censo 2022 del INDEC desmiente uno de los relatos más instalados por la derecha para estigmatizar al Conurbano. El 89,5% de las viviendas bonaerenses cuenta con baño con descarga de agua.




En medio de los analísis tras la derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, datos oficiales del INDEC tiraron por tierra uno de los mitos más repetidos por dirigentes y voceros libertarios: el de “los que votan para hacer caca en baldes”. Según el Censo 2022, casi 9 de cada 10 bonaerenses (89,5%) tienen baño con inodoro con arrastre de agua.

En el Gran Buenos Aires, la cifra alcanza al 87,4% de las viviendas, mientras que en el interior provincial el acceso a este servicio es aún mayor, con un 92,6%. Estos números marcan una realidad sanitaria muy distinta a la caricatura que se quiso instalar sobre la vida en los barrios populares.

El periodista Javier Slucki recordó el dato “a propósito de las reflexiones de algunos dirigentes y colegas”, en referencia a las declaraciones que utilizan el mito del balde como hipérbole para describir la pobreza en el Conurbano.

El informe del INDEC también aporta otros datos que refuerzan la desmentida: el 87,4% de los hogares bonaerenses tiene agua por red pública y el 91,3% cuenta con al menos un celular con conexión a internet. Con estos números, queda en evidencia que el estigma repetido en los discursos opositores carece de sustento en la realidad.

Lo más leído

1

Elecciones en Provincia de Buenos Aires: un candidato encabeza las últimas encuestas por casi 20 puntos

2

Un reconocido empresario cordobés les deseó "desnutrición infantil" a los bonaerenses tras la derrota de Milei

3

Martín Menem enojado con la visita de Jorge Rial y Mauro Federico a Diputados

4

Nelson Castro cuestionó la salud psíquica de Milei y habló de su relación con Karina: "Es una relación patológica"

5

"Me agrando en la adversidad": Milei cerró su campaña en Moreno con críticas al kirchnerismo y agradecimientos a su hermana Karina

Más notas de este tema

"Yo no soy un empleado, soy un amigo": el reclamo de Juez a Milei por los ataques de trolls libertarios

09/09/2025 - Política

"Yo no soy un empleado, soy un amigo": el reclamo de Juez a Milei por los ataques de trolls libertarios

Quintela le advirtió a Milei que le va a estallar el país más temprano que tarde

09/09/2025 - LA RIOJA

Quintela le advirtió a Milei que le va a estallar el país más temprano que tarde

El Gordo Dan pidió la renuncia de Lule Menem y pareja y habló de escudo humano en torno a Karina Milei

09/09/2025 - POLÉMICA

El Gordo Dan pidió la renuncia de Lule Menem y pareja y habló de escudo humano en torno a Karina Milei

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.