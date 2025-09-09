Revés judicial para el Gobierno: suspenden pases a disponibilidad en Instituto Nacional de Vitivinicultura

La Justicia suspendió los pases a disponibilidad en el Instituto Nacional de Vitivinicultura que había solicitado el Gobierno Nacional, con el fin de reubicar, trasladar y suspender trabajadores del área vitivinícola.El Juzgado Federal N°2 de Mendoza suspendió la Resolución N° 1240/25 del Ministerio de Economía y le ordenó a Nación que se abstenga de llevar a cabo “cualquier acto administrativo” que derive de la norma suspendida incluyendo cesantías del personal o eliminación de estructuras.Al respecto, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, apuntó contra el presidente Javier Milei y sostuvo que “la Justicia le está ganando por goleada”:“¿Qué pasó con su ministro, ‘el coloso’? Al final, me parece que dilapidó las facultades delegadas. A Luis Caputo no le sirvió de nada hacerse el pícaro después de que el Congreso rechazara los decretos de desregulación e insistir con los pases a disponibilidad. Aunque ya te van a notificar, te lo adelanto yo: ¡Quedaron sin efecto!”, sostuvo el gremialista.Por otra parte, el juez Pablo Quirós sostuvo que, en relación a los Decretos de Necesidad y Urgencia que el Gobierno Nacional formuló para alterar la estructura del organismo, “se torna abstracto el análisis de constitucionalidad o convencionalidad pretendido, respecto de los decretos 462/2025 y 585/2025”.En los últimos meses, distintos juzgados vienen fallando en contra de decretos y resoluciones con los que el Gobierno nacional intenta avanzar en el ajuste. Uno de los más significativos fue el que rechazó el cierre del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), emitido por el Juzgado Federal Civil Contencioso Administrativo N°2. Ese fallo ordenó al Gobierno abstenerse de aplicar el decreto 462/2025.Otro fallo de impacto llegó el 26 de agosto, cuando el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 confirmó una cautelar presentada por ATE y dejó sin efecto los despidos y pases a disponibilidad en el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria).