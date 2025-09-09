09.09.2025 / CASA ROSADA

Milei encabezó su nueva Mesa Política Nacional y advirtió: La libertad avanza o retrocede

El presidente ratificó el rumbo económico de su gobierno y llamó a defender el proyecto “con uñas y dientes” frente a las críticas y cuestionamientos.





El presidente Javier Milei encabezó una nueva reunión de la Mesa Política Nacional y volvió a insistir en la defensa del modelo libertario. En su mensaje, el mandatario sostuvo que “La Libertad Avanza o Argentina retrocede” y planteó que el camino emprendido es el único posible para alcanzar la prosperidad.



“Vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y defenderlo con uñas y dientes. Todas las demás recetas ya fracasaron. Sabemos que es difícil, pero este es el único camino posible para salir del pozo en el que nos dejaron”, afirmó, rodeado de sus principales referentes.

El presidente remarcó que su gestión implica un cambio de raíz en el país. “Nos metimos en esto para cambiar de raíz este país. Es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo aunque los medios, los políticos, los empresarios y todos los que quieren detener el cambio nos ataquen”, lanzó.

La reunión de la Mesa Política Nacional tuvo como objetivo cerrar filas en defensa del oficialismo, tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y el fortalecimiento del peronismo en el conurbano. Milei buscó así enviar una señal de unidad interna y de ratificación de su rumbo económico y político.

Lo más leído

1

Elecciones en Provincia de Buenos Aires: un candidato encabeza las últimas encuestas por casi 20 puntos

2

Un reconocido empresario cordobés les deseó "desnutrición infantil" a los bonaerenses tras la derrota de Milei

3

Martín Menem enojado con la visita de Jorge Rial y Mauro Federico a Diputados

4

Nelson Castro cuestionó la salud psíquica de Milei y habló de su relación con Karina: "Es una relación patológica"

5

"Me agrando en la adversidad": Milei cerró su campaña en Moreno con críticas al kirchnerismo y agradecimientos a su hermana Karina

Más notas de este tema

"Yo no soy un empleado, soy un amigo": el reclamo de Juez a Milei por los ataques de trolls libertarios

09/09/2025 - Política

"Yo no soy un empleado, soy un amigo": el reclamo de Juez a Milei por los ataques de trolls libertarios

Quintela le advirtió a Milei que le va a estallar el país más temprano que tarde

09/09/2025 - LA RIOJA

Quintela le advirtió a Milei que le va a estallar el país más temprano que tarde

El Gordo Dan pidió la renuncia de Lule Menem y pareja y habló de escudo humano en torno a Karina Milei

09/09/2025 - POLÉMICA

El Gordo Dan pidió la renuncia de Lule Menem y pareja y habló de escudo humano en torno a Karina Milei

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.