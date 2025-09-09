Milei encabezó su nueva Mesa Política Nacional y advirtió: La libertad avanza o retrocede

El presidente Javier Milei encabezó una nueva reunión de la Mesa Política Nacional y volvió a insistir en la defensa del modelo libertario. En su mensaje, el mandatario sostuvo que “La Libertad Avanza o Argentina retrocede” y planteó que el camino emprendido es el único posible para alcanzar la prosperidad.

LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE.

El presidente remarcó que su gestión implica un cambio de raíz en el país. “Nos metimos en esto para cambiar de raíz este país. Es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo aunque los medios, los políticos, los empresarios y todos los que quieren detener el cambio nos ataquen”, lanzó.La reunión de la Mesa Política Nacional tuvo como objetivo cerrar filas en defensa del oficialismo, tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y el fortalecimiento del peronismo en el conurbano. Milei buscó así enviar una señal de unidad interna y de ratificación de su rumbo económico y político.