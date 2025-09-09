El Mago sin dientes pidió por el PRO en la previa de la Mesa Política Nacional

En la antesala de la reunión de la Mesa Política Nacional encabezada por Javier Milei, el Mago sin Dientes volvió a aparecer en escena y dejó un mensaje cargado de nostalgia por el macrismo. "Yo voté a La Libertad Avanza pero me sentí triste porque no estaba el PRO. No había una lista amarilla", aseguró ante los medios en la puerta de la Casa Rosada.

Su irrupción en Balcarce 50 se dio en un clima de fuerte debate interno dentro del oficialismo, con Milei convocando a su Mesa Política Nacional para reforzar la defensa de su rumbo y el Mago intentando, una vez más, ser parte del espectáculo que rodea a la política libertaria.