09.09.2025 / CASA ROSADA

El Mago sin dientes pidió por el PRO en la previa de la Mesa Política Nacional


El mediático militante amarillo se presentó en la Casa Rosada y confesó su tristeza por la ausencia del PRO en las listas. También buscó saludar a Patricia Bullrich y reclamó una audiencia con el presidente.





En la antesala de la reunión de la Mesa Política Nacional encabezada por Javier Milei, el Mago sin Dientes volvió a aparecer en escena y dejó un mensaje cargado de nostalgia por el macrismo. "Yo voté a La Libertad Avanza pero me sentí triste porque no estaba el PRO. No había una lista amarilla", aseguró ante los medios en la puerta de la Casa Rosada.

El mediático, conocido por su presencia en actos políticos, relató además que intentó saludar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aunque sin éxito. “La saludé pero no me vio”, explicó, entre risas, al tiempo que insistió en su deseo de mantener un encuentro con el propio Milei.

“Quiero una audiencia con el Presidente”, remarcó, fiel a su estilo de showman político, mientras posaba con su característico atuendo de ilusionista.

Su irrupción en Balcarce 50 se dio en un clima de fuerte debate interno dentro del oficialismo, con Milei convocando a su Mesa Política Nacional para reforzar la defensa de su rumbo y el Mago intentando, una vez más, ser parte del espectáculo que rodea a la política libertaria.

Lo más leído

1

Elecciones en Provincia de Buenos Aires: un candidato encabeza las últimas encuestas por casi 20 puntos

2

Un reconocido empresario cordobés les deseó "desnutrición infantil" a los bonaerenses tras la derrota de Milei

3

Martín Menem enojado con la visita de Jorge Rial y Mauro Federico a Diputados

4

Nelson Castro cuestionó la salud psíquica de Milei y habló de su relación con Karina: "Es una relación patológica"

5

"Me agrando en la adversidad": Milei cerró su campaña en Moreno con críticas al kirchnerismo y agradecimientos a su hermana Karina

Más notas de este tema

"Yo no soy un empleado, soy un amigo": el reclamo de Juez a Milei por los ataques de trolls libertarios

09/09/2025 - Política

"Yo no soy un empleado, soy un amigo": el reclamo de Juez a Milei por los ataques de trolls libertarios

Quintela le advirtió a Milei que le va a estallar el país más temprano que tarde

09/09/2025 - LA RIOJA

Quintela le advirtió a Milei que le va a estallar el país más temprano que tarde

El Gordo Dan pidió la renuncia de Lule Menem y pareja y habló de escudo humano en torno a Karina Milei

09/09/2025 - POLÉMICA

El Gordo Dan pidió la renuncia de Lule Menem y pareja y habló de escudo humano en torno a Karina Milei

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.