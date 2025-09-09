Durán Barba analizó los motivos de la derrota de Milei en PBA: "La gente tiene sentimientos, no es una hoja de Excel"

El asesor y consultor político Jaime Durán Barba analizó la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, al mencionar distintos episodios que sentenciaron el desempeño electoral del Gobierno."Ver al presidente huir desesperado con sus candidatos de Lomas de Zamora quita una enorme cantidad de votos. El ridículo de uno de los candidatos arriba de una moto desesperado, te quita votos por cantidades", sostuvo Durán Barba en declaraciones a Net TV, en relación a la frustrada caravana por el sur del conurbano bonaerense en la que el candidato libertario José Luis Espert tuvo que ser evacuado en una moto y sin casco.El exconsultor de Mauricio Macri también calificó como "bochornoso" el acto de cierre de campaña de LLA en Moreno, por darse en "un potrero con corral" donde los candidatos "no tenían un sitio ni para arreglarse" antes de dar sus discursos. "Gente de Milei atacando a los moradores diciéndoles mono sin dientes y negros", cuestionó, y lo ubicó como acciones que "te hacen perder elecciones de manera descomunal".Como otro elemento clave, el asesor planteó que "quita más votos polemizar con un niño autista que el movimiento de las acciones" en los mercados, en referencia a Ian Moche, el nene de 12 años con autismo que fue expuesto en redes sociales por el propio Milei. También citó el caso de los audios de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que salpica altas esferas de Casa Rosada como Karina Milei y los Menem."El escandalo de las medicinas es grave, no solo por que la lucha contra la corrupción eran las banderas del mileísmo sino porque fue con los discapacitados. Cuando la corrupción es con discapacitados llega al corazón de la gente", indicó. Sobre ambos episodios, concluyó: "La gente tiene sentimientos, no es una hoja de Excel, no importa que cuadren las cuentas fiscales".