09.09.2025 / POLÉMICA

El Gordo Dan pidió la renuncia de Lule Menem y pareja y habló de escudo humano en torno a Karina Milei

El militante libertario que vive del Estado Daniel “Gordo Dan” Parisini encendió la interna de La Libertad Avanza tras la derrota electoral. Exigió la salida de dos dirigentes clave y denunció que se protegen detrás de la hermana del presidente.






La crisis dentro de La Libertad Avanza tras la derrota en la provincia de Buenos Aires tuvo este martes un nuevo capítulo. Daniel “Gordo Dan” Parisini, militante y streamer libertario, reclamó públicamente la renuncia del asesor presidencial Eduardo “Lule” Menem y del armador bonaerense Sebastián Pareja.

“Lule Menem y Pareja, si tienen huevos, deberían dejar de usar de escudo humano a Karina Milei y dar un paso al costado”, lanzó en su cuenta de X. En el mismo mensaje exigió la salida de ambos “en honor a la Sagrada Causa de la Libertad que lleva adelante el presidente Javier Milei”.

El planteo llegó un día después de una extensa reunión de crisis en la Casa Rosada encabezada por Menem y Pareja, en medio de fuertes cuestionamientos internos al armado electoral en territorio bonaerense, donde el oficialismo cayó por más de 13 puntos frente al peronismo.

El cruce también generó repercusiones en redes sociales. El conductor Tomás Rebord lo chicaneó: “Tirale a Karina papá no seas cagón, ¿qué pasa, te retan si decís lo que pensás?”. Ante la provocación, Parisini respondió con dureza: “Nadie me dice qué carajo escribir o no escribir. Es la verdad y lo que yo pienso. Me chupa bien la pija la opinión de todo el mundo”.

El enfrentamiento expone las tensiones crecientes en el círculo íntimo del presidente y vuelve a poner en el centro el rol de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y principal figura de poder dentro del oficialismo.

