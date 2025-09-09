09.09.2025 / LA RIOJA

Quintela le advirtió a Milei que le va a estallar el país más temprano que tarde

El gobernador de La Rioja analizó la derrota libertaria en Buenos Aires y aseguró que la gestión nacional atraviesa “su etapa final”. También pidió coordinar políticas de emergencia entre provincias.






El mandatario riojano Ricardo Quintela lanzó duras críticas contra Javier Milei tras el revés electoral en la provincia de Buenos Aires. En declaraciones públicas, el dirigente peronista aseguró que el gobierno libertario “está acabado” y advirtió que “le va a estallar el país más temprano que tarde”.

“Yo personalmente creo que este Gobierno está acabado. No tiene forma de salir adelante por el mismo sistema que implementaron que es muy grave, que habrá que investigar en su momento”, señaló Quintela, al remarcar que la gestión nacional “entró en su etapa final”.

El gobernador advirtió que la política de ajuste aplicada desde Casa Rosada agrava la situación social y económica y reclamó la necesidad de articular una respuesta desde las provincias. En ese marco, convocó a los mandatarios a trabajar en conjunto: “Tenemos que implementar políticas de emergencia para frenar la destrucción de la República Argentina”.

Con tono crítico, Quintela también se refirió a la convocatoria que impulsa el gobierno nacional a los gobernadores, aunque mostró poco entusiasmo en esa mesa de diálogo. “Yo no soy golpista ni mucho menos, pero tenemos que evitar que se siga destruyendo el país”, concluyó.

