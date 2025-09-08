Quedó cerca de la banda: el dólar oficial marcó un nuevo récord tras la derrota de Milei en PBA

El dólar oficial volvió a subir este martes y alcanzó un nuevo récord en el segmento mayorista. La divisa cerró a $1.416,5 para la venta, lo que la dejó a solo 3,8% del techo de la banda de flotación, en un contexto de presión cambiaria tras la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses.

La rueda operó con un volumen de u$s402,2 millones en el segmento de contado, sin intervención oficial del Banco Central. El mercado de futuros reflejó la expectativa de nuevas subas: se prevé que en septiembre el mayorista llegue a $1.446 y que en diciembre supere los $1.600.En paralelo, los dólares financieros retrocedieron levemente. El MEP cerró en $1.430,74 y el Contado con Liquidación (CCL) en $1.437,40, con brechas de apenas 1% y 1,5% frente al mayorista. El dólar blue, en tanto, terminó en $1.385 para la venta, quedando como el más barato del mercado.