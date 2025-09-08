Quedó cerca de la banda: el dólar oficial marcó un nuevo récord tras la derrota de Milei en PBA

El dólar oficial volvió a subir este martes y alcanzó un nuevo récord en el segmento mayorista. La divisa cerró a $1.416,5 para la venta, lo que la dejó a solo 3,8% del techo de la banda de flotación, en un contexto de presión cambiaria tras la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses.
Según datos del mercado, el tipo de cambio mayorista también cotizó a $1.381,04 para la compra, mientras que en el promedio de bancos relevados por el Banco Central se ubicó en $1.432,84. En el Banco Nación, el dólar minorista cerró a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta.
La rueda operó con un volumen de u$s402,2 millones en el segmento de contado, sin intervención oficial del Banco Central. El mercado de futuros reflejó la expectativa de nuevas subas: se prevé que en septiembre el mayorista llegue a $1.446 y que en diciembre supere los $1.600.
En paralelo, los dólares financieros retrocedieron levemente. El MEP cerró en $1.430,74 y el Contado con Liquidación (CCL) en $1.437,40, con brechas de apenas 1% y 1,5% frente al mayorista. El dólar blue, en tanto, terminó en $1.385 para la venta, quedando como el más barato del mercado.
Cabe señalar que la reacción del mercado expone la fragilidad del esquema cambiario libertario después del cimbronazo político en la provincia de Buenos Aires, mientras crecen las dudas sobre la sostenibilidad del rumbo económico del gobierno de Milei.