"Yo no soy un empleado, soy un amigo": el reclamo de Juez a Milei por los ataques de trolls libertarios

El senador cordobés de Juntos por el Cambio, Luis Juez, se quejó nuevamente por la reacción del Gobierno ante las publicaciones en redes sociales de Daniel Parisini, el tuitero libertario más conocido como 'Gordo Dan', en las que hacía alusión a su hija y le reclamó llorando al presidente Javier Milei que le pidan perdón."Necesito que se disculpen, carajo, necesito que levanten un teléfono y me pidan perdón. Lo necesito. Necesito que me digan perdonanos loco, nos fuimos a la mierda", dijo entre lágrimas Juez en una entrevista con radio Mitre.El legislador cordobés, quien insiste que se considera amigo del Presidente, sostuvo que "hay límites que no se pueden trasponer", en referencia a los ataques del ecosistema digital del Gobierno en las redes. El "Gordo Dan" fue quien encabezó los ataques, acusando a Juez de utilizar a su hija con discapacidad para votar en contra del Gobierno.Juez consideró, además, que Milei "debe estar enojado" por su voto contra el veto a la ley de emergencia en discapacidad, pero insistió en que podría haberlo llamado. "Yo no soy un empleado, soy un amigo", dijo el senador, y enseguida agregó: "Si el concepto de la amistad es el de la dependencia absoluta entonces yo estoy equivocado".Al insistir con la actitud que esperaba del Presidente, Juez fue enfático: "No costaba mucho decirle a Santiago (Caputo) 'decile a estos tipos que tenés al pedo con una computadora que la corten porque le están pegando a un amigo y se están metiendo con un amigo', yo hubiese hecho eso"."Si no te nace, no te nace", lamentó Juez cuando le insistieron sobre el llamado del Presidente que no llegó. El propio Juez había contado en una entrevista que lo llamó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y también la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.Sobre ese ida y vuelta con la hermana del Presidente, contó que ella le aseguró que con el mandatario no pensaban lo mismo que los tuiteros que responden a Caputo."Yo le dije: 'Mirá, Karina, si algo me enamoró de tu hermano fue la empatía desde el primer día con la situación de mi hija Milagros. Esto no lo entiendo'", recordó Juez.Y dio la respuesta que le brindó la secretaria: "Nosotros no pensamos así, no sostenemos esas ideas, quiero que lo sepas y quiero pedirte perdón".El escándalo, que escaló rápidamente en las redes, comenzó poco después de que el Senado rechazara por una amplia mayoría el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad. Gordo Dan apuntó contra Juez y lo acusó de utilizar a Milagros, su hija con discapacidad, para justificar el voto contra la decisión del Presidente. Lo hizo con descalificaciones y afirmaciones repudiables.