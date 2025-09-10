La Libertad Avanza también presentó la mesa política de provincia de Buenos Aires

La Libertad Avanza realizó su primera reunión en la flamante mesa política de la provincia de Buenos Aires, al igual que a nivel nacional, tras la contundente derrota que sufrió el partido violeta el domingo pasado en las elecciones legislativas bonaerenses y confirmó a Maximiliano Bondarenko y Sebastián Pareja, dos de los dirigentes más cuestionados, en el espacio político.De cara a las próximas elecciones legislativas del mes de octubre, LLA dejó en claro el propósito de la reunión en su cuenta de X: "El objetivo perseguido es mejorar el trabajo que se realizó corrigiendo todo aquello que sea necesario a fin de representar fielmente las ideas del Gobierno Nacional y las necesidades del pueblo bonaerense".Tras la reunión de la mesa política nacional, varios integrantes de la campaña bonaerense se sumaron. El candidato a diputado por la Tercera Sección Maximiliano Bondarenko, sorprendió con su participación, además del armador político Sebastián Pareja, uno de los apuntados por las derrota electoral del último domingo.Además, participaron Ramón Lanús, intendente de San Isidro, dirigente cercano a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y uno de los pocos candidatos que triunfaron en los comicios del domingo. Karina Milei, Cristian Ritondo, Diego Santilli, Guillermo Montenegro, Diego Valenzuela, Santiago Caputo y Jimena Aristizabal en representación del candidato en primer término José Luis Espert fueron los presentes. "Todos los integrantes coincidieron en realizar una profunda autocrítica por no haber explicado de una mejor manera la recompensa por el sacrificio que los bonaerenses están haciendo en este proceso de cambio que lidera el Presidente Javier G. Milei", aseguraron en sus redes sociales.Además, agregaron: "Como también coincidieron que el kirchnerismo realizó una movilización masiva como nunca antes se había visto, haciendo uso de viejas prácticas que ellos, como nadie, saben aprovechar. En este sentido La Libertad Avanza omitió dicha situación y no logró en consecuencia convencer de concurrir a votar a todos aquellos que quieren un cambio en la Provincia pese al esfuerzo de muchos por acompañarnos". Tras el duro golpe en las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei se reunió este martes con su mesa política en Casa Rosada donde puso en marcha la nueva etapa pensando en los comicios nacionales de octubre.Finalizado el primer encuentro, la cuenta oficial de La Libertad Avanza compartió una imagen del mismo y aseguró que buscarán trabajar "para defender el rumbo que venimos construyendo porque es el único que nos puede conducir a la prosperidad". "Vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y defenderlo con uñas y dientes. Todas las demás recetas ya fracasaron. Sabemos que es difícil pero este es el único camino posible para salir del pozo en el que nos dejaron", sumó.