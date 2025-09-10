Javier Milei canceló su viaje a España y no participará del acto de Vox ni dará clase en Madrid

El presidente Javier Milei canceló el viaje a España que tenía previsto para este viernes dadas las circunstancias locales, entre el escándalo por el supuesto pago de coimas a su hermana y funcionaria, Karina Milei, y el resultado de las elecciones legislativas del domingo pasado en la provincia de Buenos Aires. Casi al inicio de su mandato Javier Milei provocó un escándalo diplomático con España al tildar de corrupta a Begonia Gómez, la esposa del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. Como corolario, Madrid retiró a su embajadora en Buenos Aires.Pero ese escándalo no fue efectivo como para evitar que Milei viajara de nuevo a España: este año ya fue dos veces más para asistir a eventos del partido de ultraderecha Vox y recibir premios en espacios libertarios, todo por fuera de la agenda oficial. Milei estaba confirmado como participante del encuentro de Vox llamado "Viva Europa 2025", que se realizará este domingo en Madrid, y también tenía pautado dar una clase en la IE University, de esa misma ciudad, que quedó suspendida.Finalmente, para suspender el viaje de este viernes hicieron falta un escándalo por corrupción que tiene a su propia hermana como protagonista -y a su otrora abogado personal, Diego Spagnuolo, como principal imputado-, y un 47% de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses.Los resultados electorales y los vaivenes mediáticos y judiciales a propósito del escándalo de las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad llegaron a medios de España, donde diarios como El País titularon que "el peronismo arrasa en Buenos Aires y desafía la gobernabilidad de Milei". Todavía reacomodándose tras quedar como fuerza segundona del peronismo en la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza (que sacó un 30% de los votos) redobló sus esfuerzos para las elecciones legislativas nacionales, que serán el 26 de octubre.