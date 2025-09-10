10.09.2025 / SIGUEN LAS PERLITAS DE LA ELECCIÓN

Fue con Martín Menem y se hundió en Necochea: apenas sacó dos votos

En Necochea, el experimento electoral del Partido Libertario terminó en papelón: apenas dos personas eligieron la boleta que llevaba como candidato local a Facundo Galán, pese a contar con el guiño político de Martín Menem. En un distrito donde votaron 51.203 vecinos, el resultado quedó como una de las curiosidades más resonantes de la elección bonaerense.





En la eleccion del domingo, el experimento electoral del Partido Libertario terminó en papelón tuvo apenas dos personas que eligieron la boleta que llevaba como candidato local a Facundo Galán, pese a contar con el guiño político de Martín Menem.

La sorpresa la dio la Agrupación Comunal Transformadora, que alcanzó el 14% y se aseguró representación. Más abajo quedaron Somos Buenos Aires con el 5,39% y otras fuerzas minoritarias, como el FITU, Potencia, Unión y Libertad, Valores Republicanos y el Frente Patriota Federal.

En ese contexto, el derrumbe libertario llamó la atención incluso entre los analistas locales. “Es un resultado que no se comprende y no permite mayor análisis”, señalaron en el distrito costero, donde las once listas compitieron por un Concejo Deliberante que tendrá 20 integrantes.

El fracaso fue doble: la lista seccional que encabezó Lucía Lamothe como candidata a senadora provincial apenas alcanzó el 0,39% en la quinta sección. La foto de Necochea terminó por desnudar un derrumbe político: el partido que se presentaba como alternativa en clave liberal no logró convencer ni siquiera a un puñado de votantes.

