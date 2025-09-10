Fue con Martín Menem y se hundió en Necochea: apenas sacó dos votos

En la eleccion del domingo, el experimento electoral del Partido Libertario terminó en papelón tuvo apenas dos personas que eligieron la boleta que llevaba como candidato local a Facundo Galán, pese a contar con el guiño político de Martín Menem.

En ese contexto, el derrumbe libertario llamó la atención incluso entre los analistas locales. “Es un resultado que no se comprende y no permite mayor análisis”, señalaron en el distrito costero, donde las once listas compitieron por un Concejo Deliberante que tendrá 20 integrantes.El fracaso fue doble: la lista seccional que encabezó Lucía Lamothe como candidata a senadora provincial apenas alcanzó el 0,39% en la quinta sección. La foto de Necochea terminó por desnudar un derrumbe político: el partido que se presentaba como alternativa en clave liberal no logró convencer ni siquiera a un puñado de votantes.