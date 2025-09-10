Fue con Martín Menem y se hundió en Necochea: apenas sacó dos votos

En Necochea, el experimento electoral del Partido Libertario terminó en papelón: apenas dos personas eligieron la boleta que llevaba como candidato local a Facundo Galán, pese a contar con el guiño político de Martín Menem. En un distrito donde votaron 51.203 vecinos, el resultado quedó como una de las curiosidades más resonantes de la elección bonaerense.
