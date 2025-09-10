10.09.2025 / ANUNCIO OFICIAL

Presupuesto 2026: Milei anunciará el nuevo esquema por cadena nacional

El presidente presentará el plan económico el próximo lunes 15 de septiembre a las 21 horas, en un acto que será transmitido por cadena nacional. La presentación se da en medio de la reorganización política tras la derrota en las elecciones bonaerenses.




El presidente Javier Milei presentará el lunes 15 de septiembre el Presupuesto 2026, según confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni. El anuncio será transmitido por cadena nacional a las 21 horas, en un contexto de fuerte atención sobre la estrategia económica del Gobierno.

La presentación llega tras la reciente derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y se da mientras el Gobierno reorganiza su esquema político, estableciendo distintas mesas para abrir el diálogo con gobernadores y otros sectores de la política.

El Presupuesto 2026 sucederá al último presentado en septiembre de 2024, que planteaba un crecimiento del 5%, una inflación del 18,3%, y un dólar oficial en torno a $1.207. La propuesta de aquel año también incluía un superávit primario de 1,3% del PBI y equilibrio en el resultado financiero del Tesoro.

La expectativa está centrada en cómo Milei abordará la situación actual, marcada por resultados electorales adversos y controversias por presunta corrupción en ANDIS. Sin mayores detalles sobre el contenido, desde el Gobierno buscan “volver a controlar la agenda del debate público y trazar alianzas de cara a las elecciones de octubre”.

Antes del anuncio, Milei encabezó una reunión de Gabinete para definir prioridades de gestión y coordinar la presentación del Presupuesto. En el encuentro se confirmó la designación de Lisandro Catalán como ministro del Interior, quien se sumará a la mesa de diálogo federal.

