Santi Caputo le habría alertado a Milei sobre la rebelión tuitera del Gordo Dan

El asesor Santiago Caputo sorprendió a Javier Milei y al núcleo duro libertario al admitir que ya no logra contener la ofensiva digital de Daniel Parisini, conocido en la red social X como Gordo Dan. “Les quiero avisar que ya no puedo controlar al Gordo Dan y otros tuiteros”, reconoció frente al Presidente, Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Manuel Adorni y Martín Menem.

Lejos de calmarse, la interna escaló en redes sociales. Horas después de la conformación de la mesa política, Parisini escribió: "Lule Menem y Pareja, si tienen huevos, deberían dejar de usar de escudo humano a Karina Milei y dar un paso al costado en honor a la Sagrada Causa de la Libertad adelante que lleva el presidente Javier Milei. Por los 47 millones de argentinos y por el futuro de los que aún no nacieron".El mensaje encendió las alarmas en Balcarce 50 y confirmó la pérdida de control sobre un sector de la militancia digital. Para despejar dudas, Gordo Dan redobló la apuesta: "Y le aviso a todo el mundo que nadie me dice qué carajo escribir o no escribir. Es la verdad y lo que yo pienso. Me chupa bien la p... la opinión de todo el mundo". Una declaración que, para muchos en la mesa política, sonó más a un tiro por elevación contra Caputo que a una defensa de Milei.