10.09.2025 / Política

Gobernadores aceptan a Catalán como ministro del Interior, pero apuntaron contra el Gobierno nacional por la falta gestión

Carlos Sadir y Ricardo Quintela fueron los primeros en salir a valorar positivamente el ascenso del funcionario, aunque persisten las dudas. “No creo que vaya a tener demasiado éxito si el presidente no modifica su política”, consideraron.




Tras la derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Javier Milei anunció el regreso del Ministerio del Interior, que estará a cargo de Lisandro Catalán, funcionario que hasta hoy era vicejefe de Gabinete del Interior.  Si bien la designación fue recibida con respeto por parte de los gobernadores, las expectativas están lejos de ser optimistas. La figura del funcionario, reconocida por su perfil dialoguista, no alcanza para disipar el malestar creciente frente a la falta de respuestas concretas del Gobierno nacional.

En este marco, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, expresó su preocupación: “No alcanza con las mesas de diálogo. Las rutas y los mantenimientos no se hacen y las obras quedaron paralizadas. Hagamos gestión”.

Sadir cuestionó la efectividad de los encuentros con funcionarios nacionales y remarcó que los reclamos de las provincias son reiterados y compartidos.

“Cuántas veces hablamos con los funcionarios nacionales… creo que a todos los gobernadores les pasa lo mismo. Reclamamos pensando en la gente, en las rutas que no se hacen, en las obras que quedan paralizadas. Vamos a los hechos”, apuntó en diálogo con CCN Radio.

En la misma línea, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, fue aún más tajante. “Primero debe cumplir con los fondos retenidos a las provincias y recién nos sentamos a conversar nuevamente”, advirtió, anticipando que no participará de la mesa de diálogo convocada por el presidente Javier Milei.

De todas maneras, reconoció a Catalán como “una buena persona que dialoga”, aunque expresó dudas sobre su margen de acción: “No creo que vaya a tener demasiado éxito si el presidente no modifica su política”.

Quintela insistió en que "no tiene expectativas de la designación de Catalán". "Me parece positiva pero a su vez intrascendente porque no tiene poder de decisión por lo tanto no pueden acordar nada. Nos pasó que hacían compromisos y eran rechazados", apuntó y sostuvo que "Catalán no va a poder decir por si mismo por lo tanto no tiene expectativas".

Por último, consideró que el problema no es solo económico, sino profundamente social: “No podemos pretender recibir plata si no se modifican las políticas que generen tranquilidad a sectores como los discapacitados, los jubilados y las universidades. No es una cuestión política, es una cuestión social”.

En esta sintonía, en diálogo con El Destape, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, destacó como “bueno” que “haya un ámbito específico para el vínculo con las provincias”, en relación a la nueva cartera nacional.  El ministro y mano derecha de Axel Kicillof, contó que con Lisandro Catalán, “tienen diálogo hace tiempo” y resolvieron diferentes temas de gestión. “Se habilitaron avales nacionales que eran necesarios para la Provincia para emitir bonos y letras”, contó y agregó que “también algunos temas de coordinación para las elecciones” del domingo pasado. 

Lo más leído

1

Un reconocido empresario cordobés les deseó "desnutrición infantil" a los bonaerenses tras la derrota de Milei

2

Martín Menem enojado con la visita de Jorge Rial y Mauro Federico a Diputados

3

Nelson Castro cuestionó la salud psíquica de Milei y habló de su relación con Karina: "Es una relación patológica"

4

Repudiable: el Gordo Dan atacó a Luis Juez con un violento tuit sobre su hija con discapacidad

5

En el Senado se cantó "Alta coimera": el cántico contra Karina Milei

Más notas de este tema

Presupuesto 2026: Milei anunciará el nuevo esquema por cadena nacional

10/09/2025 - ANUNCIO OFICIAL

Presupuesto 2026: Milei anunciará el nuevo esquema por cadena nacional

Fue con Martín Menem y se hundió en Necochea: apenas sacó dos votos

10/09/2025 - SIGUEN LAS PERLITAS DE LA ELECCIÓN

Fue con Martín Menem y se hundió en Necochea: apenas sacó dos votos

Para cumplirle al FMI, Caputo aplicaría un ajuste del 14% en caso de que avancen las leyes que aumentan el gasto

10/09/2025 - ECONOMÍA

Para cumplirle al FMI, Caputo aplicaría un ajuste del 14% en caso de que avancen las leyes que aumentan el gasto

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.