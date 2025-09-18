18.09.2025 / CONGRESO

Diputados aprobó la creación de una comisión que investigue el caso del fentanilo contaminado

En la misma sesión en la que se rechazaron los vetos presidenciales al Financiamiento Universitario y la Emergencia Pediátrica, la Cámara baja aprobó a mano alzada el proyecto.



En medio de la sesión especial de este miércoles, en la que se rechazaron por amplia mayoría los vetos de Javier Milei a la Emergencia Pediátrica y el Financiamiento Universitario, la Cámara de Diputados aprobó con amplio acuerdo y a mano alzada la creación de una Comisión Investigadora por el caso del fentanilo contaminado.

En ese sentido, la Comisión Investigadora podrá solicitar informes a todos los organismos del Estado a nivel nacional, provincial y municipal; y podrá, también, convocar a funcionarios públicos y del sector privado si así lo resolviese.

La integración de la Comisión estará compuesta por 31 miembros en representación de todos los bloques; designará un presidente, un vicepresidente y un secretario; y el quórum será el que establece el artículo 108 de la Cámara de Diputados. Por último, podrá solicitar informes al objeto de la investigación sin limitación en los distintos poderes de la Nación y el plazo de vigencia para elaborar el informe final será hasta el 9 de diciembre del 2025.

Lo más leído

1

La funcionaria del FMI que calificó de "impagable" la deuda del Gobierno de Milei deja su cargo

2

"Que la mujer se quede en la casa y el hombre trabaje": la propuesta del abogado de Milei para que repunte la tasa de natalidad

3

Karina más complicada: revelan contrato con un pago del 3% por adelantado en la licitación de pañales del PAMI

4

La motosierra avanza: el Gobierno aplicó un recorte de $500.000 millones sobre partidas de Educación

5

Interna libertaria: Lule Menem responsabiliza a Santiago Caputo por la estrategia fallida de La Libertad Avanza

Más notas de este tema

Espinoza en la Marcha Federal Universitaria: La Educación es un derecho de todos argentinos y hay que defenderla

18/09/2025 - Rechazo a los vetos de Milei

Espinoza en la Marcha Federal Universitaria: La Educación es un derecho de todos argentinos y hay que defenderla

Caputo cruzó al vicerrector de la UBA: "Hasta que no se vayan los tipos como vos este país no va a cambiar nunca"

18/09/2025 - DECLARACIONES

Caputo cruzó al vicerrector de la UBA: "Hasta que no se vayan los tipos como vos este país no va a cambiar nunca"

Kicillof celebró el rechazo a los vetos de Milei: "El pueblo está de pie"

18/09/2025 - DECLARACIONES

Kicillof celebró el rechazo a los vetos de Milei: "El pueblo está de pie"

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.