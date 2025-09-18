Diputados aprobó la creación de una comisión que investigue el caso del fentanilo contaminado

En la misma sesión en la que se rechazaron los vetos presidenciales al Financiamiento Universitario y la Emergencia Pediátrica, la Cámara baja aprobó a mano alzada el proyecto.
2
"Que la mujer se quede en la casa y el hombre trabaje": la propuesta del abogado de Milei para que repunte la tasa de natalidad
3
Karina más complicada: revelan contrato con un pago del 3% por adelantado en la licitación de pañales del PAMI
4
La motosierra avanza: el Gobierno aplicó un recorte de $500.000 millones sobre partidas de Educación