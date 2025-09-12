12.09.2025 / COIMAS

Karina más complicada: revelan contrato con un pago del 3% por adelantado en la licitación de pañales del PAMI

Tras declarar en el expediente iniciado por Patricia Bullrich, el periodista Federico reveló en Radio 10 que “apareció por primera vez en un contrato el pago de ‘gastos’ por adelantado del 3%”. El documento está vinculado a la empresa Urbano Express SA, adjudicataria en mayo de un contrato millonario con el PAMI, y que según el periodista mantiene lazos con el clan Menem.




El periodista Mauro Federico aseguró que en la causa por espionaje ilegal apareció un contrato que registra por primera vez un pago del 3% por adelantado bajo el concepto de “gastos”. La denuncia involucra a Karina Milei y refuerza las sospechas sobre la trama de los pañales del PAMI.



El escándalo se enmarca en una licitación pública denunciada como direccionada, ya que Urbano fue la única firma que pudo presentar la documentación en el plazo exigido. Competidoras que quedaron afuera señalaron que el proceso estuvo armado a medida de esa empresa. Federico explicó que, además de revender pañales a través de proveedores objetados, Urbano dejó asentado en un contrato el adelanto del 3% por “gastos”.

“Tenían que pagarlo por adelantado y lo dejaron asentado en un contrato, eso ya fue aportado a la Justicia también”, señaló Federico, citando fuentes judiciales. El dato se suma a las declaraciones de Fernando Cerimedo, asesor libertario, quien ratificó lo denunciado por Diego Spagnuolo sobre coimas y aportó información clave a la fiscalía.

El Gobierno había intentado cerrar la polémica el 12 de mayo, cuando el vocero Manuel Adorni negó sobreprecios y acusó a empresas de hacer lobby. Sin embargo, la prueba revelada por Federico exhibe que la operatoria podría estar documentada y comprometer aún más a la cúpula presidencial.

Lo más leído

1

Un reconocido empresario cordobés les deseó "desnutrición infantil" a los bonaerenses tras la derrota de Milei

2

Lali encendió Vélez con un show explosivo y un guiño contra Karina Milei

3

"Fin de un ciclo": Nueva revelación de la vidente que anunció la renuncia de Milei

4

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: cómo quedaron las bancas en Diputados y en el Senado tras la victoria del peronismo

5

La furia del Gordo Dan tras la paliza electoral y sus exigencias a Javier Milei, en clave Santi Caputo

Más notas de este tema

El Municipio de Lanús avanza con obras integrales en educación

12/09/2025 - Locales

El Municipio de Lanús avanza con obras integrales en educación

Insólito: el gobierno denunciará a la UBA por permitir un subdominio contra el veto

12/09/2025 - CONTRA EL DERECHO DE HUELGA

Insólito: el gobierno denunciará a la UBA por permitir un subdominio contra el veto

Máximo Kirchner: Milei decía que la gente tenía que votar en defensa propia y la gente lo hizo

12/09/2025 - Política

Máximo Kirchner: Milei decía que la gente tenía que votar en defensa propia y la gente lo hizo

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.