Karina más complicada: revelan contrato con un pago del 3% por adelantado en la licitación de pañales del PAMI

El periodista Mauro Federico aseguró que en la causa por espionaje ilegal apareció un contrato que registra por primera vez un pago del 3% por adelantado bajo el concepto de “gastos”. La denuncia involucra a Karina Milei y refuerza las sospechas sobre la trama de los pañales del PAMI.

El escándalo se enmarca en una licitación pública denunciada como direccionada, ya que Urbano fue la única firma que pudo presentar la documentación en el plazo exigido. Competidoras que quedaron afuera señalaron que el proceso estuvo armado a medida de esa empresa. Federico explicó que, además de revender pañales a través de proveedores objetados, Urbano dejó asentado en un contrato el adelanto del 3% por “gastos”.“Tenían que pagarlo por adelantado y lo dejaron asentado en un contrato, eso ya fue aportado a la Justicia también”, señaló Federico, citando fuentes judiciales. El dato se suma a las declaraciones de Fernando Cerimedo, asesor libertario, quien ratificó lo denunciado por Diego Spagnuolo sobre coimas y aportó información clave a la fiscalía.