Emilio Monzó: La gente la está pasando mal y el gobierno tiene que dar el ejemplo

El actual integrante del bloque Encuentro Federal dialogó con Mirtha Legrand sobre distintos temas de la actualidad nacional.




El diputado nacional Emilio Monzó reclamó un cambio de Gabinete en la gestión de Javier Milei y aseguró que hubo “mucha soberbia”. “La gente la está pasando mal y el gobierno tiene que dar el ejemplo. En los últimos meses no vimos buenos ejemplos, sobre todo cuando se habló de retornos en temas vinculados a la discapacidad”, señaló.

Monzó trazó una comparación entre los escándalos de corrupción que involucran al actual gobierno de Javier Milei y episodios del gobierno anterior, como el festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos durante la cuarentena, para ilustrar el descontento social creciente.

“Hubo mucha soberbia durante este año y medio. Ahora tiene que comenzar una etapa nueva, junto con un cambio de Gabinete urgente”, aseveró.

Además, Monzó expresó el “malestar” que percibió en el sector agropecuario tras el anuncio de la baja en las retenciones agropecuaria. que redundó en beneficio de las grandes cerealeras del país. “Estuve en Junín y los productores están muy defraudados con lo que pasó ayer”.

Acerca del préstamo de 20 mil millones de dólares recibido por Argentina, Monzó se mostró prudente. “No sabemos todavía la letra chica, pero fue un alivio”, afirmó,

