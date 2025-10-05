Polémica: Fred Machado habló sobre Lilia Lemoine en su relato de aportes a Espert

El empresario Fred Machado contó que conoció a Espert “de casualidad” en 2019 y que lo sedujo su línea política, por lo que decidió ayudar a su campaña presidencial. Aclaró que no recibió un pedido formal de dinero, aunque recordó una frase que lo marcó: “¿No me podés hacer un aporte monetario que estamos en bolas?”. “Espert no me pidió plata. No me pidió un monto, me pidió ayuda”, sostuvo, y agregó: “Me dijo ‘te necesito, tampoco es mucho’. Estaba presentando un libro en esa época y le dije que estaba por comprar un avión chico, todo legal. Le financié los gastos que necesitaba para moverse”.

El empresario cifró en 150 mil dólares sus aportes “en conceptos de comidas y viáticos” y subrayó el rol de Morris en la planificación de una campaña con Lemoine como rostro. “Me llamó mucho la atención que estaba planificando la publicidad, que era una chica que representaba la República que rompía las rejas del Estado. La ponían a Lilia, que abría las rejas y decía que estaba acosada por el Estado y que la libertad la estaba liberando", detalló. En su versión, Espert, además, le aseguró que creía en su inocencia frente a las denuncias.Pese a los giros de dinero, Machado buscó relativizar su influencia en la estructura libertaria. “No era que yo le pagaba la carrera a Espert, éramos tres tipos, no había estructura. Mi asistencia era mínima”, manifestó. Sus dichos reavivan preguntas sobre el financiamiento político en la órbita de La Libertad Avanza y el papel de referentes como Lemoine en la estrategia comunicacional del espacio.