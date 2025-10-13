Caso $LIBRA: tribunal estadounidense indicó que los activos podrían ser propiedad de Milei, Karina o Hayden Davis

La jueza federal Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, denegó la responsabilidad del Estado argentino en relación con la criptomoneda $LIBRA. A contramano, advirtió queseñaló la magistrada, que enfatizó en la ausencia de evidencias de propiedad estatal sobre los activos.Cuatro fondos acreedores, Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited, intentaban obtener documentación y testimonios en EE. UU. para reforzar reclamos vinculados al default argentino de 2001. Según la resolución, las pruebas presentadas, entre artículos, posteos en redes y un supuesto acuerdo preliminar, no eran suficientes para probar que los activos pertenecieran a la República Argentina.En 2023, esos mismos fondos habían obtenido un fallo favorable en Reino Unido, que obligaba a Argentina a pagar más de 1.500 millones de euros. Tras constatar el incumplimiento estatal, los acreedores buscaron activos a nivel global, enfocándose en $LIBRA, que según los documentos habría generado pérdidas por 251 millones de dólares.Rochon también rechazó pedidos excesivos de información, como registros completos de la plataforma Meteora y citaciones a al menos trece personas, entre influencers, ingenieros y empresarios. La jueza subrayó que, aunque existieran vínculos financieros entre la criptomoneda y el entorno de Milei, “la investigación debía hacerse en la Justicia argentina o inglesa, no en tribunales estadounidenses”.El fallo marca un precedente sobre la responsabilidad de líderes políticos en proyectos privados y cómo los tribunales internacionales abordan los límites entre actividad personal e institucional.