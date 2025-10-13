20.10.2025 / RECHAZO

Caso $LIBRA: tribunal estadounidense indicó que los activos podrían ser propiedad de Milei, Karina o Hayden Davis

La jueza federal Jennifer Rochon rechazó que los fondos internacionales pudieran vincular al Estado argentino con los activos de $LIBRA y precisó que los ingresos podrían corresponder a Milei, su hermana Karina o al promotor Hayden Davis. La resolución subraya la necesidad de investigar en jurisdicciones locales.




La jueza federal Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, denegó la responsabilidad del Estado argentino en relación con la criptomoneda $LIBRA. A contramano, advirtió que "las pruebas podrían sugerir que los beneficiarios serían el propio Milei, su hermana Karina o Hayden Davis”, señaló la magistrada, que enfatizó en la ausencia de evidencias de propiedad estatal sobre los activos.

Cuatro fondos acreedores, Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited, intentaban obtener documentación y testimonios en EE. UU. para reforzar reclamos vinculados al default argentino de 2001. Según la resolución, las pruebas presentadas, entre artículos, posteos en redes y un supuesto acuerdo preliminar, no eran suficientes para probar que los activos pertenecieran a la República Argentina.

En 2023, esos mismos fondos habían obtenido un fallo favorable en Reino Unido, que obligaba a Argentina a pagar más de 1.500 millones de euros. Tras constatar el incumplimiento estatal, los acreedores buscaron activos a nivel global, enfocándose en $LIBRA, que según los documentos habría generado pérdidas por 251 millones de dólares.

Rochon también rechazó pedidos excesivos de información, como registros completos de la plataforma Meteora y citaciones a al menos trece personas, entre influencers, ingenieros y empresarios. La jueza subrayó que, aunque existieran vínculos financieros entre la criptomoneda y el entorno de Milei, “la investigación debía hacerse en la Justicia argentina o inglesa, no en tribunales estadounidenses”.

Un informe de la Oficina Anticorrupción (OA) coincidió con la postura de la Casa Rosada al señalar que la promoción de $LIBRA por parte de Milei fue actividad personal, dejando a los posibles beneficiarios como Milei o personas cercanas y no al Estado. El fallo marca un precedente sobre la responsabilidad de líderes políticos en proyectos privados y cómo los tribunales internacionales abordan los límites entre actividad personal e institucional.

