Sigue la timba: el Gobierno colocó $6,8 billones en su primera licitación tras las elecciones

El Gobierno nacional adjudicó este miércoles $6,867 billones en una licitación de títulos públicos, en la primera prueba ante el mercado financiero luego del resultado electoral del último domingo. Según informó la Secretaría de Finanzas, se recibieron ofertas por un total de $7,843 billones, lo que permitió alcanzar un rollover del 57,18% sobre los vencimientos del día.

El ministro Luis Caputo supervisó la licitación, mientras continúa sin designarse oficialmente al reemplazante de Pablo Quirno, quien asumió en la Cancillería. La continuidad de Caputo al frente de la estrategia financiera del Gobierno es clave para sostener la confianza en los próximos meses.Fuentes oficiales destacaron que el resultado, aunque por debajo del total de vencimientos, representa un paso importante para “mantener la estabilidad fiscal y monetaria” y que las próximas colocaciones buscarán ampliar la base de inversores en pesos.