Patricia Bullrich, furiosa con el mensaje de Cristina Kirchner , salió a defender el programa del Gobierno

La ministra de Seguridad le respondió a la exmandataria, que pidió poner "un freno al desgobierno" y calificó a la gestión libertaria como un "fracaso".


"¿De qué fracaso hablás?", fue una de las frases de Patricia Bullrich, en su furiosa respuesta a Cristina Kirchner, quien este jueves llamó a la población a votar por Fuerza Patria y poner "un freno al desgobierno" de Javier Milei. En este sentido, la titular del Ministerio de Seguridad y también candidata a senadora para estas elecciones escribió en su cuenta de X: "Señora Condenada, todo lo que estamos haciendo es para solucionar el desastre económico que nos dejó TU gobierno con Alberto y Massa", comenzó indicando.

Y sumó, visiblemente molesta: "Se fueron con más del 25% de inflación por mes. Los precios cambiaban cada hora. El ministro de (in)Seguridad había dicho que "los narcos" ganaron la batalla. ¿De qué fracaso hablás? Javier Milei avisó que no iba a ser fácil, pero te aseguro que estamos por el camino correcto", lanzó, como una suerte de justificación al feroz ajuste que viven los argentinos desde que La Libertad Avanza está al mando. "Nos falta, está clarísimo. Como a usted, que todavía le quedan años de condena", concluyó en su mensaje. ¿Cristina le responderá?



EL MENSAJE DE CFK

En la recta final hacia las elecciones legislativas y con el clima político al rojo vivo, Cristina Kirchner reapareció con un mensaje grabado que buscó ordenar a la oposición y marcar un rumbo claro frente a lo que definió como el avance destructivo del Gobierno actual.

Mientras continúa cumpliendo la condena vinculada a la causa Vialidad, la expresidenta difundió un video en el que cuestionó con firmeza el desempeño del presidente Javier Milei y convocó a poner "un freno al desgobierno". Con un llamado directo a la ciudadanía, planteó un escenario de contraste entre dos modelos de país y fue contundente al afirmar: "Es Milei y el ajuste permanente o Argentina, nuestra casa común". Además, en sintonía con el gobernador Axel Kicillof, advirtió sobre los riesgos del nuevo sistema de votación y pidió a la militancia "cuidar mucho la elección".

