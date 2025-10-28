Con el escrutinio definitivo, Fuerza Patria recortó 4 puntos y la brecha con La Libertad Avanza se acortó a menos de 6 puntos

Se conocieron los resultados del escrutinio definitivo de las elecciones legislativas celebradas el domingo 26 de octubre de 2025, donde Fuerza Patria logró recortar 4 puntos sobre los resultados iniciales frente a La Libertad Avanza (LLA).El recuento arrojó que el oficialismo nacional, liderado por el presidente Javier Milei, se impuso con el 40,7% de los votos (9.341.798 votos definitivos). Mientras que Fuerza Patria alcanzó el 34,9% (8.027.098 votos definitivos).Aunque los datos provisorios indicaban una diferencia mayor entre ambos espacios, el cierre definitivo redujo la brecha a menos de seis puntos porcentuales, consolidando la victoria del oficialismo. La Libertad Avanza pasó de 37 a 93 diputados, aunque aún se mantiene por debajo del peronismo en la composición de la Cámara de Diputados.Con los números provisorios, y a la espera del resultado oficial, ya se puede estimar cuáles fuerzas políticas ganaron terreno en las elecciones legislativas de este domingo: el oficialismo de La Libertad Avanza y el emergente Fuerza Patria quedaron mano a mano en la mayoría de los distritos, y en el Congreso se verá la división bien marcada.Los flamantes diputados y miembros del Senado asumirán sus bancas el próximo 10 de diciembre, como lo indica la ley. A partir de esa fecha La Libertad Avanza pasará a tener 83 bancas en la Cámara de Diputados, pero el espacio libertario incluye además a los 10 legisladores que no están afiliados de manera oficial, que son los del PRO (liderados por Diego Santilli, que hizo campaña con el presidente Javier Milei por el territorio bonaerense) y la mendocina Pamela Verasay, que aún figura como radical.La Libertad Avanza hizo una elección histórica el domingo pasado ya que tenía que renovar ocho de sus 38 bancas y, lejos de perderlas, ganó más de 70 entre propios y adeptos. En cambio, el peronismo obtuvo un apoyo tibio aún en distritos como la provincia de Buenos Aires, donde un mes y medio atrás había quedado como primera fuerza.El sello de Fuerza Patria no está presente en todas las provincias pero aún así cosechó el 31,68% de los votos y conservará la primera minoría con 97 escaños en la Cámara de Diputados. La nueva iteración del peronismo perdió cuatro bancas de las 48 que se jugó en las elecciones del domingo pasado. El único punto "a favor" de la oposición es que el oficialismo no tiene los números para dar quórum ni aprobar leyes por mayoría simple.