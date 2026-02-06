06.02.2026 / OFICIAL

Las entidades periodísticas salieron a rechazar la "Oficina de Respuesta Oficial" del Gobierno libertario

Las dos organizaciones civiles más influyentes dedicadas a la protección y promoción de la prensa, FOPEA y ADEPA; salieron a enfatizar sobre el "peligro" y las "graves consecuencias" de la manipulación de los dispositivos estatales y canales ideológicos del Estado para determinar el discurso político y social. "Es una dinámica acusatoria y estigmatizante", advirtieron.