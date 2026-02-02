Una descendiente directa de Rosas cruzó a Milei por trasladar el sable de San Martín a Granaderos: "Gusano resentido"

Una sobre otra se suman las duras críticas al presidente Javier Milei por su decisión de retirar el sable corvo de José de San Martín del Museo Histórico Nacional para trasladarlo al Regimiento de Granaderos.Ahora fue Lucía Ezcurra, descendiente directa de Juan Manuel de Rosas quien apuntó con dureza contra el mandatario libertario. En sus redes sociales Ezcurra recordó el origen y el destino de la reliquia de la que ahora Milei busca disponer como si fuera propio. "San Martín le dio el sable a Rosas, de quien soy descendiente, y los herederos se lo dejaron al museo", comenzó Ezcurra para luego lanzar con contunencia: "El adolescente ególatra que tenemos por presidente, que odia a Rosas, no pudo usarlo porque el museo se lo negó, despidió al director y ahora quiere quitar el sable. Gusano resentido".Ezcurra recordó así que el conflicto escaló luego de que el museo se negara a permitir que Milei utilizara el able en el acto por un nuevo aniversario de la Revolución del 25 de Mayo tal como pretendía el mandatario libertario, lo que derivó luego en el despido del director de la institución y el posterior decreto para quitar la pieza del Museo Histórico Nacional. Ahora Milei ordenó el traslado de la pieza histórica a pesar del pedido expreso de los herederos del Libertador y de la actual custodia civil, lo que reabrió el debate sobre si el público general podrá seguir accediendo a una de las reliquias más valiosas del patrimonio nacional o si su nuevo destino limitará su exposición.En la misma línea la Asociación Argentina de Investigadores en Historia (AsAIH) expresó su más enérgico rechazo a la medida a la que calificó como un error en términos de política cultural y conservación. Según los investigadores, esta decisión despoja a la pieza de su carácter de “bien público” para devolverla a un ámbito estrictamente militar. El general José de San Martín decidió legar su sable corvo al Brigadier Juan Manuel de Rosas como un acto de reconocimiento por la defensa de la soberanía argentina.El Libertador tomó esta decisión en su testamento de 1844, motivado por la firmeza con la que Rosas enfrentó las intervenciones de Francia e Inglaterra durante el bloqueo anglo-francés del Río de la Plata. San Martín consideraba que Rosas había defendido el honor y la dignidad de la Confederación Argentina frente a las pretensiones de las potencias europeas.