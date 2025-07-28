Talerico denunció una trama de corrupción sistémica entre la AFA y el poder político

La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, afirmó que existe una trama financiera opaca que vincula a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con circuitos de lavado de dinero y financiamiento ilegal asociados al poder político por medio de Sergio Massa."Massa está en el centro del escenario. El manejo del Banco Central es escandaloso como uno de los proveedores de los dólares para financieras", aseguró Talerico en declaraciones a Splendid AM 990.Según sostuvo, se trata de una estructura que combina contratos cruzados, financieras y movimientos irregulares de divisas, con ramificaciones que exceden el ámbito deportivo y se proyectan directamente sobre el sistema institucional y económico del país.Para la exfuncionaria, el escenario actual se ve condicionado por una compleja interna dentro del Gobierno nacional, donde conviven facciones interesadas en profundizar la causa con sectores que temen el impacto político de una intervención.En esa línea, precisó: "Es muy complejo saber qué va a pasar porque hay una interna increíble que se ejercita en estas fricciones de si vamos o no vamos a llegar hasta las últimas consecuencias".Talerico advirtió que también pesa el temor a posibles sanciones de la FIFA, que históricamente ha reaccionado con dureza frente a injerencias estatales en las asociaciones nacionales, especialmente en contextos cercanos a competencias internacionales como el Mundial.Talerico describió además un clima de “silencio corporativo” dentro de la dirigencia del fútbol local, que se mantendría en reserva por temor a posibles represalias deportivas o económicas por parte de la AFA, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia