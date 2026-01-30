Domingo Cavallo volvió a cruzar al Gobierno y pidió por la "reactivación del mercado interno"

El exministro de Economía, Domingo Cavallo, señaló la necesidad de reactivar el mercado interno y remarcó que el Gobierno “no debe entusiasmarse con la calma cambiaria”."Para que las reformas estructurales que persigue el gobierno puedan llevarse a la práctica, es muy importante que el 2026 sea un año de fuerte reactivación del mercado interno sin que tienda a aumentar sostenidamente la tasa de inflación, que a lo largo de 2025 osciló alrededor del 2% mensual", pidió en un artículo de su blog.Cavallo destacó "la baja del riesgo país conseguida con compra de reservas por parte del Banco Central” “Es una muy buena señal y esta política, si se acompaña con reformas cambiarias y financieras, puede transformarse en la mejor opción para reactivar la economía", enfatizó.El economista avisó en su post que“el Gobierno no debe entusiasmarse con la calma cambiaria conseguida a través de fuertes diferencias entre las tasas de interés en pesos y el ritmo de ajuste del tipo de cambio nominal (carry trade), porque esa calma esconde tras de sí un clima recesivo en muchos sectores de la producción de bienes y servicios para el mercado interno“.Además, subrayó que una de las claves para reactivar el mercado interno es "comprar reservas con emisión", a la que consideró como "la política monetaria más apropiada": "No deben quedar dudas de que la acumulación de reservas libres en el Banco Central ayuda a que baje la tasa de riesgo país. En la medida que este fenómeno continúe, se irá aproximando el momento en el que Argentina recupere el acceso al mercado internacional de capitales a tasas de interés que no excedan su ritmo potencial de crecimiento".