06.02.2026 / POLEMICA

Inaudito: Milei se apropió del sable corvo de San Martín y monta un acto político en Santa Fe

El Presidente encabezóaen San Lorenzo la ceremonia por el traslado del sable corvo de José de San Martín al Regimiento de Granaderos, tras retirarlo del Museo Histórico Nacional. La decisión, avalada por un fallo judicial, genera un fuerte rechazo opositor y provocó la renuncia de la directora del museo.




El presidente Javier Milei encabeza este sábado en la ciudad santafesina de San Lorenzo el acto oficial por los 213 años de la Batalla de San Lorenzo, escenario elegido para formalizar el traslado del sable corvo de José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo. La ceremonia contó con la participación del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y se desarrollarà en medio de una fuerte controversia política y cultural.

Durante el acto, Milei concretarà la entrega de la pieza histórica al cuerpo militar que la trasladó a su cuartel en Palermo, luego de que el Gobierno dispusiera su retiro del Museo Histórico Nacional. La medida fue presentada por el oficialismo como un gesto de reivindicación histórica, aunque desde distintos sectores se interpretó como una apropiación simbólica con fines políticos.

El jueves previo, la Justicia Federal rechazó una medida cautelar presentada por descendientes de Manuela Rosas y Máximo Terrero, quienes intentaron frenar el traslado. La jueza Macarena Marra Giménez sostuvo que no se acreditó que la donación del sable hubiera sido realizada con la obligación de permanecer en el museo, y recordó que la pieza ya había estado durante décadas en el cuartel de Granaderos tras los robos sufridos en los años sesenta.

Sin embargo, la decisión reavivó un conflicto histórico y político. En 2015, la entonces presidenta Cristina Kirchner dispuso mediante decreto la restitución del sable al Museo Histórico Nacional, con el objetivo de garantizar su preservación y acceso público. Ese antecedente fue citado por la oposición como prueba de una política de Estado que el actual Gobierno decidió revertir.


Lo más leído

1

Una descendiente directa de Rosas cruzó a Milei por trasladar el sable de San Martín a Granaderos: "Gusano resentido"

2

Tras la feria judicial se reactiva la Causa ANDIS: se evalúa la situación de 19 imputados por coimas

3

Talerico denunció una trama de corrupción sistémica entre la AFA y el poder político

4

Domingo Cavallo volvió a cruzar al Gobierno y pidió por la "reactivación del mercado interno"

5

El Gobierno de Milei retiró al Estado de la querella en la causa que investiga la deuda con el FMI

Más notas de este tema

Milei usó la oficina de respuesta para atacar periodistas y profundizó la escalada contra la prensa

06/02/2026 - POLEMICA

Milei usó la oficina de respuesta para atacar periodistas y profundizó la escalada contra la prensa

A través de un comunicado, la SIDE aseveró que evitó un ciberataque contra la página de la Cancillería

06/02/2026 - COMUNICADO

A través de un comunicado, la SIDE aseveró que evitó un ciberataque contra la página de la Cancillería

Las consultoras y estudios privados proyectan una inflación de enero en torno al 2,5% y se fogonea la polémica con INDEC

06/02/2026 - ECONOMÍA

Las consultoras y estudios privados proyectan una inflación de enero en torno al 2,5% y se fogonea la polémica con INDEC

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.