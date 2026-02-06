Inaudito: Milei se apropió del sable corvo de San Martín y monta un acto político en Santa Fe

El presidente Javier Milei encabeza este sábado en la ciudad santafesina de San Lorenzo el acto oficial por los 213 años de la Batalla de San Lorenzo, escenario elegido para formalizar el traslado del sable corvo de José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo. La ceremonia contó con la participación del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y se desarrollarà en medio de una fuerte controversia política y cultural.

El jueves previo, la Justicia Federal rechazó una medida cautelar presentada por descendientes de Manuela Rosas y Máximo Terrero, quienes intentaron frenar el traslado. La jueza Macarena Marra Giménez sostuvo que no se acreditó que la donación del sable hubiera sido realizada con la obligación de permanecer en el museo, y recordó que la pieza ya había estado durante décadas en el cuartel de Granaderos tras los robos sufridos en los años sesenta.Sin embargo, la decisión reavivó un conflicto histórico y político. En 2015, la entonces presidenta Cristina Kirchner dispuso mediante decreto la restitución del sable al Museo Histórico Nacional, con el objetivo de garantizar su preservación y acceso público. Ese antecedente fue citado por la oposición como prueba de una política de Estado que el actual Gobierno decidió revertir.