16.03.2026 / CRIPTOESTAFA $LIBRA

$LIBRA: qué arrojó el peritaje al celular de Mauricio Novelli sobre las claves que involucran a Javier Milei

Un peritaje informático realizado por el Ministerio Público Fiscal reveló que Javier Milei habló al menos 5 veces por teléfono con el lobbista Mauricio Novelli en los minutos previos al lanzamiento de la criptomoneda. El presunto acuerdo confidencial de Milei y Hayden Davis y un supuesto acuerdo de pagos por US$ 5 millones.


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