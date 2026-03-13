El criptogate de Milei: cómo la causa $LIBRA se convirtió en un escándalo internacional

🔴Los investigadores detectan más de una treintena de llamadas entre el presidente argentino y su entorno con un empresario involucrado en $Libra en las horas previas y posteriores al lanzamiento de la criptomoneda https://t.co/EbUGhEsEjB pic.twitter.com/0Zrb5GGCmo  EL PAÍS América (@elpais_america) March 15, 2026

🇦🇷 JUST IN: Forensic probe finds draft of alleged M deal tied to Javier Mileis promotion of the Libra token. https://t.co/GAlAJmCb47 pic.twitter.com/tsALJ8QZRh  Cointelegraph (@Cointelegraph) March 15, 2026

Fiscalía descubre contrato por US millones a cambio del apoyo de Milei a la criptomoneda $Libra https://t.co/iL20ViHCBJ  La Tercera (@latercera) March 15, 2026

El caso de la criptomoneda $LIBRA —promocionada por el propio mandatario y luego desplomada— no solo generó denuncias judiciales y pérdidas millonarias para inversores, sino que también colocó al gobierno libertario bajo la lupa de la prensa internacional. El episodio tuvo un detonante claro: el 14 de febrero de 2025 Milei difundió en sus redes sociales un proyecto cripto que, según prometía, ayudaría a financiar pequeñas empresas argentinas. El efecto fue inmediato: miles de inversores compraron el token, cuyo valor pasó de prácticamente cero a varios dólares en pocas horas antes de desplomarse abruptamente.Medios internacionales describieron el episodio como un caso típico de “rug pull”, una maniobra frecuente en el ecosistema de criptomonedas en la que el valor de un activo se infla artificialmente antes de desaparecer, dejando a los inversores con pérdidas.La repercusión fue casi instantánea fuera del país. Medios financieros y tecnológicos pusieron el foco en el rol del presidente argentino en la difusión del token. El diario económico Bloomberg señaló que el respaldo público de Milei a la criptomoneda generó alarma entre analistas financieros y abrió interrogantes sobre la responsabilidad política de un jefe de Estado que promociona un activo altamente especulativo.Desde Europa, la cadena pública alemana Deutsche Welle habló directamente de una “crisis de credibilidad” para el gobierno argentino y destacó que miles de inversores —muchos de ellos pequeños ahorristas— quedaron atrapados en el derrumbe del token. El diario británico The Guardian también se hizo eco del caso y señaló que el episodio provocó denuncias judiciales contra el presidente y pedidos de juicio político impulsados por sectores de la oposición en el Congreso argentino.La revista económica The Economist analizó el caso dentro de un fenómeno más amplio: la relación entre el libertarismo político y el entusiasmo por las criptomonedas. En ese contexto, el artículo advirtió que el episodio podía convertirse en un problema político serio para un presidente que había construido su identidad pública como economista y defensor del libre mercado.El tema también llegó a los grandes medios financieros globales. El Financial Times destacó que la promoción de $LIBRA por parte del mandatario argentino generó preocupación en el mundo inversor y alimentó dudas sobre los estándares institucionales del país en materia de regulación financiera.Incluso el influyente The New York Times se hizo eco del escándalo al analizar el fenómeno Milei y su relación con el universo cripto, señalando que el caso expuso los riesgos de que líderes políticos utilicen su enorme alcance en redes sociales para promocionar activos financieros especulativos.El escándalo volvió a ocupar titulares internacionales en las últimas semanas a partir de nuevas revelaciones judiciales. El diario español El País informó que la justicia argentina encontró en el teléfono de un empresario un documento que describiría un presunto acuerdo por cinco millones de dólares para que Milei promocionara la criptomoneda, un dato que agravó la dimensión política del caso.El portal HuffPost detalló que ese documento mencionaría pagos escalonados vinculados a la promoción del token y a la eventual participación del gobierno en proyectos tecnológicos vinculados al ecosistema cripto. Aunque el presidente niega haber tenido participación en el desarrollo de la criptomoneda, la aparición de esos registros y las comunicaciones detectadas por peritajes judiciales volvieron a colocar al caso en el centro del debate político.El impacto del caso $LIBRA excede el plano judicial. También golpea uno de los pilares discursivos del gobierno libertario: la promesa de terminar con la corrupción de la política tradicional. Para buena parte de la prensa internacional, el episodio dejó al descubierto una paradoja incómoda: el presidente que llegó al poder denunciando a “la casta” terminó protagonizando un escándalo financiero vinculado a una criptomoneda promocionada desde su propia cuenta en redes sociales. Analistas citados por Bloomberg advirtieron que el episodio puede erosionar la credibilidad internacional del mandatario y afectar la confianza de inversores que miran a la Argentina como un mercado de alto riesgo.Mientras la investigación judicial continúa avanzando en Argentina, el caso ya empezó a tener derivaciones fuera del país. Estudios jurídicos en Estados Unidos analizan demandas colectivas impulsadas por inversores extranjeros que aseguran haber sufrido pérdidas tras el colapso del token. En ese contexto, lo que comenzó como un experimento cripto promovido desde redes sociales terminó transformándose en un problema político de escala internacional para el gobierno de Javier Milei.El escándalo $LIBRA también expone un rasgo más profundo del fenómeno político que llevó a Milei al poder: la fusión entre espectáculo digital, liderazgo personalista y mercados financieros hiper volátiles. En ese terreno, donde una publicación en redes puede mover millones de dólares en minutos, la palabra de un presidente deja de ser solo un mensaje político y se convierte en un instrumento capaz de alterar mercados. Por eso el llamado “criptogate” no es solamente una investigación judicial en curso. Es también una señal de alerta sobre los riesgos de gobernar en la frontera difusa entre política, redes sociales y especulación financiera. Y en ese mundo —donde la confianza se construye y se derrumba a la velocidad de un tuit— la reputación presidencial puede ser tan volátil como cualquier criptomoneda.