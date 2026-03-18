Causa $LIBRA: Novelli solicitó la nulidad del peritaje a su celular tras la revelación de información comprometedora

Mauricio Novelli, el trader amigo de Javier Milei que impulsó el fraude de $LIBRA, solicitó este jueves la nulidad del peritaje a su teléfono celular que ordenó el fiscal Eduardo Taiano, donde se encontraron llamadas, chats y documentos reveladores, que no solo permiten reconstruir la forma en que se habría gestado la estafa millonaria sino también sus vínculos económicos con los hermanos Milei.En un escrito de 38 páginas, presentado a través de su abogado defensor Daniel Rubinovich, Novelli pidió “la nulidad absoluta” de la pericia realizada por los especialistas informáticos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), así como “del informe, de sus anexos y de toda incorporación, consulta, compulsa, utilización o derivación probatoria obtenida a partir de tal material”.En la presentación, exigió además que se realice “una auditoría técnica o contraperitaje integral, independiente y exhaustivo, a cargo de un organismo ajeno a DATIP, para determinar si existe alguna base técnica seria para reconstruir -o descartar definitivamente- la fiabilidad del material”.El peritaje no solo confirmó que Javier Miliei y su hermana Karina tuvieron un intercambio de llamados desenfrenado con el trader, minutos antes y hasta tres horas después del lanzamiento del token $LIBRA que causó pérdidas millonarias, sino que en el teléfono también se encontró un borrador de un acuerdo en el que parte de lo que se negocia es el apoyo del mandatario ultraderechista a Hayden Davis.También reveló varios chats y audios donde Novelli habla de “pagarle” a Javier y a Karina. La relación entre el trader y Milei data desde mucho antes que el ultraderechista llegara a la presidencia: trader tenía a Milei como una de las figuras de su escuela de negocios, y el actual presidente facturaba miles de dólares por sus clases.En los últimos días también se conocieron a partir de la pericia al celular de Novelli decenas de mensajes que dejan en evidencia que Javier y Karina Milei habrían estado desde un inicio detrás del armado del Tech Forum de 2024, el evento que funcionó como cocina de los negocios cripto y que impulsó el trader amigo de ambos en la antesala de $LIBRA.Nuevas revelaciones del celular de Novelli confirmaron además que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, iba a inaugurar el evento cripto en 2025: el extitular de la CNV, Sergio Morales, que estaba involucrado en la organización, pedía para él flyers con “más gancho” dado que “no va a ser un speaker más”.En su pedido de nulidad, argumenta que “existieron una pluralidad de vicios graves, autónomos y convergentes que implican la afectación al derecho de defensa en juicio y a la intimidad, a la vez que impiden reconocer a esa diligencia la mínima fiabilidad constitucionalmente exigible para permanecer en el proceso”.Y menciona, como irregularidades de la pericia:“a) la integridad, autenticidad, completitud y trazabilidad del material pericial han quedado objetivamente comprometidas a partir de accesos indebidos, visualizaciones no justificadas y copias locales de documentación vinculada al peritaje por parte de personal de la propia dependencia que lo produjo;b) los requisitos de preservación, seguridad y supervisión en depósito que forman parte esencial de la cadena de custodia no fueron seguidos por la dependencia que realizó la labor aludida, lo cual nos exhibe un escenario incompatible con una responsable realización y preservación del peritaje por parte de la dependencia a la cual se le encomendó la tarea;c) el relevamiento fue ejecutado de un modo que desbordó los parámetros de búsqueda fijados tras el contradictorio entre las partes, incorporando material que no respondía a las pautas ordenadas y afectando, de ese modo, el sentido mismo del mecanismo de limitación que justificó la medida, afectando de manera inmediata e indebida la intimidad de Novelli y los terceros que se vincularían en las comunicaciones;d) el examen del contenido extraído excedió una mera operación técnica de localización o descarga y se convirtió, en los hechos, en una actividad materialmente pericial, desmedidamente intrusiva, sin que esta parte haya podido contar con un control contradictorio eficaz sobre su desarrollo ni pueda ya ejercerlo plenamente en forma posterior, a raíz de la filtración y de los accesos indebidos acreditados sobre el material;e) se incorporaron, a modo de ejemplo, comunicaciones y materiales alcanzados por el secreto profesional, a pesar de que el propio requerimiento fiscal ordenó expresamente su exclusión. Asimismo, se incluyó material indudablemente íntimo que carece de vínculo o relevancia para las actuaciones;f) la documentación actualmente disponible no permite reconstruir con la minuciosidad necesaria la cadena completa de custodia, los filtros efectivamente aplicados, las consultas concretas realizadas, las exclusiones practicadas, las eventuales exportaciones de trabajo, la gestión de versiones ni el circuito íntegro seguido por la evidencia desde su recepción hasta su incorporación al expediente".