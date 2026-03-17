Por qué Sean Penn no fue a los Oscar pese a ganar su tercer premio: qué tuvo que ver Ucrania

Sean Penn ganó el domingo el Oscar al mejor actor de reparto por su actuación en la película Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson. Sin embargo, el protagonista de la noche no asistió a la gala realizada en el Teatro Dolby de Los Ángeles y no brindó explicaciones públicas sobre los motivos de su decisión.

El artista, de 65 años, alcanzó así un nuevo hito en su carrera, al sumarse al reducido grupo de actores con tres premios Oscar en categorías interpretativas. La ausencia en la ceremonia llamó la atención tanto en la industria cinematográfica como en los medios especializados.De acuerdo con The New York Times, que citó a fuentes cercanas al intérprete, Penn se encontraba en Ucrania el día de la premiación, aunque no trascendieron detalles sobre el motivo del viaje. El actor mantiene cercanía con el presidente Volodymyr Zelensky tras haber trabajado en el documental Superpower.Durante la entrega, Kieran Culkin fue el encargado de presentar la categoría y aceptar el premio en su nombre. Con una mezcla de ironía y diplomacia, afirmó ante el público que Penn “no podía estar aquí esta noche —o no quería—”, en referencia a la ausencia del ganador.El papel que le valió el reconocimiento fue el del coronel Steven J. Lockjaw, un antagonista rígido y maniaco que encarna a un régimen opresivo en una versión alternativa de Estados Unidos. La interpretación recibió elogios de la crítica y consolidó su protagonismo en la temporada de premios.