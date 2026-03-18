Quién es Guillermo Arancibia, el nuevo director de ANSES

Tras la renuncia de Fernando Bearzi a la titularidad de ANSES, que se conoció este martes, el nuevo director del organismo es Guillermo Arancibia, hombre multifunción de la administración de Javier Milei que ya ocupó cargos en la institución y cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector público, la investigación académica y la consultoría. Arancibia es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba y posee un posgrado en especialización financiera en la Universidad de Belgrano, formación que respalda su extensa trayectoria en gestión estatal y análisis económico. Cuenta con más de tres décadas de experiencia en la gestión estatal.A lo largo de su carrera, desempeñó funciones clave en la seguridad social y en la gestión pública. En la ANSES llegó a ser Subdirector Ejecutivo de Prestaciones (2024-2025) y también fue Gerente General en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. A nivel internacional fue analista senior en la Organización Interamericana de la Seguridad Social. En el último año, asesoró al Ministerio de Capital Humano en el desarrollo del Centro de Formación Capital Humano. En otro aspecto profesional, Arancibia es profesor adjunto en la Universidad Nacional de San Martín desde 2019 y ha dictado cursos en diversas universidades en áreas como estadística, macroeconomía, economía monetaria y evaluación de carteras.El funcionario asume como reemplazo de un hombre estratégico para el ministro de Economía, Luis Caputo. Fernando Bearzi ocupaba el cargo desde febrero de 2025, tras la salida de Mariano de los Heros. Era muy allegado al economista y se definía en redes sociales como un "especialista en Administración de Riesgos, Inversiones e Instrumentos Financieros".Bearzi se convirtió en el tercer funcionario en dejar la dirección ejecutiva de ANSES, cargo que antes habían ocupado Osvaldo Giordano y De los Heros. Su renuncia, presentada este martes, se dio en el marco de un acuerdo vinculado al inicio de una etapa de digitalización y modernización de procesos dentro del organismo.La salida coincidió con el anuncio del Ministerio de Capital Humano sobre el cierre del programa Volver al Trabajo (VAT), que finalizará el 9 de abril. En su lugar, se implementará un sistema de vouchers destinados a capacitaciones laborales. Según informó la cartera que conduce Sandra Pettovello, los beneficiarios recibirán en abril el último pago de la asignación mensual no remunerativa. Además, quienes deseen capacitarse podrán acceder a los nuevos vouchers, tras haber sido notificados por correo electrónico y la plataforma Mi Argentina.