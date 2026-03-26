26.03.2026 / Política

En medio del escándalo, Adorni recibió un aumento en su sueldo y ya cobra $7 millones

El incremento quedó formalizado a través del Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial en la primera edición de 2026. La norma alcanzó a ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional.