26.03.2026 / Judiciales

Vuelo de Adorni a Punta del Este: declaró el piloto y aseguró que el viaje lo pagó Grandio, el periodista de la TV Pública

Agustín Issin se presentó en Comodoro Py para declarar como testigo en la causa donde se investiga el viaje que realizó el jefe de Gabinete junto a su familia. Los detalles de su declaración y las contradicciones con la conferencia de prensa de Adorni.