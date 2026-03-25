Vuelo de Adorni a Punta del Este: declaró el piloto y aseguró que el viaje lo pagó Grandio, el periodista de la TV Pública

Agustín Issin, piloto y broker de vuelos, se presentó este jueves en Comodoro Py para declarar como testigo en la causa donde se investiga el viaje que realizó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este.
Según trascendidos periodísticos, Issin aseguró que todo el viaje fue pagado por Marcelo Grandio, periodista de la TV Pública y amigo del jefe de Gabinete, quien además tiene otros vínculos comerciales con el canal estatal a través de su productora ImHouse.
El piloto pidió declarar ante el juez federal Ariel Lijo al verse mencionado en la causa. En su declaración, explicó que tiene una empresa familiar llamada “Jag Executive Aviation”, con la que adquiere vuelos en aviones privados al por mayor a operadores aéreos.
Lo concreto es que Issin facturó el vuelo de regreso. Según registros, compró el paquete de vuelos para Adorni
y su familia por 42.250 dólares a la empresa Alpha Centauri.
No obstante, la facturación que consta en el expediente se hizo por separado para el periodista amigo de Adorni. La ida se la cobró Alpha Centauri a la productora ImHouse, y la vuelta la facturó el bróker directamente a Grandío, aunque este último no regresó con el funcionairo a Buenos Aires.
La factura del viaje de regreso a Buenos Aires se emitió el 9 de marzo -tres semanas después del vuelo- y fue por un valor de 3.000 dólares.
Una novedad que surgió de la declaración del piloto es que Marcelo Grandío pagó en efectivo e hizo llegar los billetes a través de un tal “Horacio”, según confiaron a Infobae fuentes del caso.
El bróker aeronáutico y piloto, además, aportó conversaciones que mantuvo con Grandio desde el celular comercial de su empresa para gestionar la contratación de los vuelos.
“Hay un sector de la aviación ejecutiva que mueve personalidades; después si son políticos, cantantes o turistas, para nosotros es secundario”, agregó el Issin en diálogo con los medios que lo aguardaron en los pasillos de Comodoro Py.
Por último, aseguró que “no conocía a Grandío ni a Adorni” antes de venderles el vuelo
La Justicia debe determinar si el pago de Grandio respondió a una suerte de retribución de favores por sus contratos con la TV Pública. Esa es una de las teorías de la investigación, que por estas horas parece desplazar a la hipótesis del enriquecimiento ilícito.
En este sentido, Grandio todavía no fue citado como testigo porque no se descarta una eventual citación como imputado, según cómo evolucione la investigación.