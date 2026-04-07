07.04.2026 / CRÉDITOS VIP

Anabel Fernández Sagasti arremetió contra Luis Caputo por los créditos del Banco Nación: denunció una fake news

El ministro replicó una publicación de Eduardo Feinmann que señalaba a la senadora como una de las beneficiarias, algo que ella desmintió de inmediato.



Anabel Fernández Sagasti salió al cruce del ministro Luis Caputo, luego de que este replicara en redes sociales una publicación que la vinculaba con créditos otorgados por el Banco Nación, en medio de la polémica por los préstamos a funcionarios y dirigentes de La Libertad Avanza (LLA). El mensaje original había sido publicado por el periodista Eduardo Feinmann, quien incluyó a Sagasti y a la diputada Julia Strada en una lista de dirigentes que habrían accedido a financiamiento. Caputo retomó esa publicación y escribió: "Felicitaciones a ambas. Gran decisión. Dos votos inesperados para el presidente Javier Milei en 2027".

La respuesta de la legisladora mendocina no tardó en llegar. A través de su cuenta de X, rechazó la acusación y cuestionó al ministro por difundir información incorrecta: "Toto, somos grandes. Se nota mucho esta maniobra para tapar el desastre que están haciendo en el Gobierno. Antes de hablar, chequeá. Mi crédito es de 2018 y está en mi declaración jurada, como corresponde", expresó. En ese sentido, Sagasti también apuntó contra el vocero presidencial, Manuel Adorni: "Ojalá pudiera decir lo mismo". Además, lanzó una crítica directa a Caputo: "Y vos, en lugar de pedirle a los argentinos que la pongan en el banco, traé la tuya del exterior".

LAS DENUNCIAS PENALES POR LOS CRÉDITOS VIP

El Gobierno nacional comenzó a delinear su estrategia judicial tras la presentación de dos denuncias penales por los créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios y dirigentes vinculados a La Libertad Avanza (LLA). Desde el Ejecutivo sostienen que los préstamos se otorgaron dentro del marco legal y niegan que haya existido trato preferencial. Por su parte, desde el Banco Nación aseguran que todas las operaciones siguieron los mismos criterios que rigen para cualquier cliente y remarcaron que los créditos cuentan con respaldo hipotecario y codeudores, en un intento por desactivar las sospechas de beneficios políticos.

La primera denuncia fue impulsada por el abogado Alejandro Díaz Pascual y quedó a cargo del juzgado de Rafecas y apunta principalmente contra el expresidente del Banco Nación, Daniel Tillard, y el superintendente de Entidades Financieras del Banco Central, Juan Ernesto Curuchet. Allí se investigan posibles delitos como administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.

La segunda presentación, en manos de Capuchetti, fue promovida por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade junto al socialista Esteban Paulón. El planteo amplía el foco e incluye, además de Tillard, a varios beneficiarios de los créditos: Federico Furiase, Pedro Inchauspe, Felipe Núñez y legisladores libertarios como Mariano Campero, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovanni.

El objetivo es determinar si hubo condiciones especiales, conflicto de intereses o algún tipo de privilegio en la asignación.

Lo más leído

1

Al borde del colapso: en Entre Ríos ya pagan sueldos con bonos de comida

2

Otro escándalo: Adorni se desplaza en un vehículo con 20 millones de pesos en multas

3

Chile suspendió la importación de gas argentino por no cumplir sus estándares de calidad

4

"Es un mero efecto estadístico y no una mejora real": desde la UCA rechazaron que Milei haya bajado la pobreza

5

A horas de la protesta de las fuerzas federales, el Gobierno nacional anunció un pago único de $40.000

Más notas de este tema

El INDEC mostró datos sobre la distribución de la riqueza y marcó la profundización de las brechas de desigualdad

07/04/2026 - ECONOMÍA

El INDEC mostró datos sobre la distribución de la riqueza y marcó la profundización de las brechas de desigualdad

Luis Caputo se atajó y adelantó que en marzo la inflación se mostrará al alza y el nivel de actividad "más bajo"

07/04/2026 - ECONOMÍA

Luis Caputo se atajó y adelantó que en marzo la inflación se mostrará al alza y el nivel de actividad "más bajo"

Precarización laboral: ya superan el millón las personas que trabajan como delivery o choferes de aplicación

07/04/2026 - ECONOMÍA

Precarización laboral: ya superan el millón las personas que trabajan como delivery o choferes de aplicación

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.