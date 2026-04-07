10.04.2026 / PYMES Y EMPRENDEDORES

Llega la Expo Marcos Paz 2026: dos días para potenciar la producción local con feria, shows y negocios

El evento se realizará el 18 y 19 de abril con entrada gratuita y reunirá a pymes, emprendedores y propuestas culturales en el Espacio Quinta Devoto.




El municipio de Marcos Paz impulsa una nueva edición de la Expo Marcos Paz, que este año se realizará junto al Marcos Paz Fest y buscará visibilizar el entramado productivo local con actividades abiertas a toda la comunidad.

El evento tendrá lugar en el Espacio Quinta Devoto (Ruta 40, km 50) y contará con entrada libre y gratuita, con la expectativa de convocar a vecinos, visitantes y actores del sector productivo de la región.

Durante las dos días, a partir de las 10, habrá exposición de productos y servicios de pymes, empresas y emprendedores, además de rondas de negocios orientadas a generar vínculos comerciales y oportunidades de crecimiento. 

La propuesta también incluirá una amplia oferta gastronómica, feria de artesanos y espectáculos culturales con música en vivo, en un formato pensado para combinar producción, consumo y entretenimiento.

De cara a la jornada, el intendente Ricardo Curutchet destacó que la iniciativa se concretó tras un trabajo articulado con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y subrayó que se trata de una propuesta financiada con “fondos federales que confían en la comunidad de Marcos Paz”. Además, aprovechó para convocar a productores e industriales a participar y remarcó la importancia de “aprovechar esta oportunidad de mostrarse en este tiempo difícil”.

Desde la organización, el responsable de Fiestas Populares, Gastón Luoni, adelantó que esta edición tendrá más espacios y se desarrollará al aire libre, con actividades pensadas para todas las edades. “Estamos con mucha expectativa, el año pasado tuvo un gran éxito”, ansió.

La convocatoria para participar permanece abierta hasta los días previos y está dirigida a quienes produzcan bienes o servicios en Marcos Paz, con inscripción en la oficina de Fiestas Populares o por canales oficiales.


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