15.04.2026 / EN LAS REDES

Victoria Villarruel lapidaria, disparó contra a Lilia Lemoine: Escupe huevadas al por mayor

A partir de un cruce en redes, Victoria Villarruel respondió con dureza a Lilia Lemoine y crece la interna oficialista. La polémica se desató luego de que Lemoine cuestionara el rol de la vicepresidenta y afirmara que “solo tenía que ser mínimamente leal, humilde y callarse cuatro años”.


Lo más leído

1

Magis TV, Fútbol Libre, Xuper TV o Pelota Libre: dónde ver contenido y fútbol sin pagar suscripciones

2

Repudiable: Villarruel reconoce al genocida Astiz como "héroe" de la guerra de Malvinas

3

Los Menem, los más beneficiados de los créditos VIP del Nación: se llevaron casi $600 millones

4

Jorge Macri firmó un decreto para que los porteños tengan "prioridad" frente a los bonaerenses en los servicios públicos de CABA

5

Ley de Glaciares: uno por uno, quiénes fueron los diputados que votaron a favor de la reforma

Más notas de este tema

El Gobierno oficializó a Leonardo Szuchet como subsecretario en el área de Derechos Humanos

15/04/2026 - OFICIAL

El Gobierno oficializó a Leonardo Szuchet como subsecretario en el área de Derechos Humanos

"Reglas claras": Rectores de 15 universidades distintas salieron a apoyar el proyecto para concursos de jueces

15/04/2026 - CORTE SUPREMA

"Reglas claras": Rectores de 15 universidades distintas salieron a apoyar el proyecto para concursos de jueces

El FMI recortó la proyección de crecimiento para Argentina

15/04/2026 - ECONOMÍA

El FMI recortó la proyección de crecimiento para Argentina

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.