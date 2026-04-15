15.04.2026 / EN LAS REDES

Victoria Villarruel lapidaria, disparó contra a Lilia Lemoine: Escupe huevadas al por mayor

A partir de un cruce en redes, Victoria Villarruel respondió con dureza a Lilia Lemoine y crece la interna oficialista. La polémica se desató luego de que Lemoine cuestionara el rol de la vicepresidenta y afirmara que “solo tenía que ser mínimamente leal, humilde y callarse cuatro años”.