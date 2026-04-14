Caso Adorni: la Justicia confirmó que el jefe de Gabinete viajó a Aruba en primera clase con toda su familia

El jefe de Gabinete -según entiende la Justicia- viajó con la aerolínea Latam, acompañado por su esposa y sus dos hijos. Esa empresa de aviación, a pedido de la Fiscalía, aportó la información sobre los vuelos de Adorni. Partió desde Argentina el 29 de diciembre de 2024 y regresó el 10 de enero de 2025, con escalas en Perú, de acuerdo a la reconstrucción que hay en la causa.

Cada pasaje salió 1450 dólares, lo que arrojaría un total de 5800 dólares entre toda la familia. Como intermediaria aparece una agencia de viajes que habría percibido una comisión.

se busca esclarecer en qué hotel se quedó la familia Adorni y cuánto pagaron por el alojamiento.

En el marco de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito, el fiscal federal Gerardo Pollicita corroboró que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, viajó a Aruba en primera clase junto a toda su familia para los festejos de Año Nuevo de 2024.Si bien en tribunales aseguran que los pasajes fueron en primera clase, esa aerolínea no comercializa esa categoría para ese destino. La butaca más cara es premium economy y se corresponde con el valor pagado por el jefe de Gabinete.El fiscal, que investiga toda la evolución patrimonial del ministro coordinador, también consiguió saber cuánto costaron los viajes y confirmó que el pago se hizo en efectivo.Por estas horas, indicaron fuentes del caso a Infobae,El jueves pasado, a pedido de Pollicita, el juez federal Ariel Lijo levantó el secreto fiscal y bancario del funcionario y su esposa Bettina Angeletti. De esa manera, la Justicia podrá acceder a todos los detalles de los pagos que hicieron durante el viaje a Aruba y en el resto del período investigado.La cifra que arroje el total de las vacaciones del jefe de Gabinete se acumulará con sus demás gastos, otros viajes por el mundo e inversiones en propiedades. La investigación del fiscal Pollicita busca esclarecer de dónde sacó todo ese dinero Adorni, y si es compatible con sus ingresos declarados.