Causa Cuadernos: un empresario admitió que declaró en falso bajo presión para "no ir preso"

El empresario Daniel Pitón, imputado en la causa Cuadernos, afirmó ante el Tribunal Oral Federal 7 que durante la etapa de instrucción declaró en un sentido que “no refleja la verdad” para evitar "quedar preso”, en el marco de la causa que investiga un presunto esquema de pago de sobornos vinculado a la obra pública entre 2003 y 2015.

"Lo que no queríamos era quedar presos", declaró Pitón durante su exposición, tras la cual se negó a responder preguntas. El mencionado, integrante de la firma José Eleuterio Pitón S.A. y acusado como coautor de cohecho activo, explicó que inicialmente presentó un escrito “sin mentir”, pero que luego su abogado le advirtió que no era suficiente, lo que derivó en una declaración que ahora desmiente ante los jueces.En su intervención, también negó cualquier pago de sobornos y apuntó contra el financista Ernesto Clarens, al afirmar: “A Clarens no le entregué ni un peso, ni a Clarens ni a nadie”, tras relatar que lo contactó únicamente por problemas en cobros atrasados y que rechazó los servicios que le ofrecía.La audiencia volvió a estar atravesada por el silencio de la mayoría de los acusados, ya que otros empresarios convocados optaron por no declarar o se limitaron a manifestaciones generales, como Julio José Paolini, quien sostuvo: “Quisiera manifestar que soy inocente, que no he cometido ningún delito y esperaremos la mejor oportunidad para declarar con mis abogados”.En ese contexto, las defensas reiteraron cuestionamientos al proceso y advirtieron sobre una posible afectación del derecho de defensa, al plantear que no pueden contrainterrogar a imputados que declararon como arrepentidos durante la instrucción y ahora se niegan a hablar en el juicio oral.Los abogados de varios acusados, entre ellos los del ex ministro Julio De Vido, dejaron planteada la reserva para acudir a la Cámara de Casación, al sostener que “se vulnera específicamente el derecho de defensa” frente a las declaraciones previas incorporadas sin posibilidad de ser refutadas en esta etapa.El juicio, que investiga un presunto esquema de pago de sobornos en la obra pública entre 2003 y 2015 y tiene aentre los acusados, continuará el próximo martes 21 de abril, en medio de una dinámica de audiencias breves y con escasa participación de los imputados en las indagatorias.