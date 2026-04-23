23.04.2026 / AHORA ES EMBAJADOR DE LUXEMBURGO

De Diputados a Europa sin escalas: Fernando Iglesias suma un tercer cargo diplomático en solo tres meses

El Gobierno oficializó la designación del ex legislador como embajador en Luxemburgo, sin abandonar sus funciones en Bélgica y la Unión Europea, en el marco de una reorganización diplomática que concentra representaciones en un mismo funcionario.




El Gobierno nacional oficializó la designación de Fernando Iglesias como embajador ante el Gran Ducado de Luxemburgo y dispuso que mantenga en simultáneo sus funciones en Bélgica y ante la Unión Europea, bajo el argumento oficial de “racionalizar el gasto público” y reorganizar la estructura diplomática.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 268/2026, luego de que Luxemburgo otorgara el plácet correspondiente. El texto establece que el nombramiento se realiza “sin perjuicio de sus actuales funciones”. Así, el ex macrista ya cuenta con tres representaciones en Europa.

Iglesias había sido designado en enero como embajador en Bélgica mediante el Decreto 6/26 y, pocos días después, como representante ante la Unión Europea por el Decreto 18/26. En ese esquema, la sede en Bruselas concentra tanto la relación bilateral con ese país como los vínculos con el bloque comunitario.

Desde el Poder Ejecutivo señalaron que la unificación de funciones responde a una estrategia de ajuste del gasto estatal y de reorganización de la Cancillería. En ese sentido, recordaron que la integración de sedes diplomáticas ya había sido dispuesta con anterioridad mediante el Decreto 94/2026.

El pliego de Iglesias había sido aprobado por el Senado en marzo de este año, tras su paso por la Comisión de Acuerdos. Durante ese proceso, su designación fue cuestionada por sectores de la oposición, aunque finalmente el oficialismo logró reunir los votos necesarios para su aprobación.

Con este nuevo destino, el exdiputado asume un rol que abarca agendas simultáneas: la relación bilateral con Bélgica, la representación ante las instituciones de la Unión Europea y los vínculos con Luxemburgo, una de las principales plazas financieras del continente.

Respecto al salario, según estimaciones basadas en la última escala salarial de Naciones Unidas, un embajador en Europa puede percibir entre USD 10.000 y 12.500 mensuales, equivalente a unos $15 millones. La cifra puede elevarse con adicionales por costo de vida y representación, alcanzando niveles cercanos a los $18 millones. Es decir, que aunque no necesariamente perciba tres sueldos, la acumulación de funciones podría ubicar los ingresos de Iglesias en la franja más alta del servicio exterior.

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