De cada 10 libros nuevos publicados en 2025, se imprimieron casi 4 ejemplares menos por título que en 2023

En el marco del Día del Libro —que coincide también con la apertura al público de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires—, se encienden las alarmas en el sector argentino ante la drástica caída de las tiradas en 2025 respecto al 2024 e inclusive 2023, año en que asumió Javier Milei la presidencia, lo que revela el contexto de retracción económica.
Desde la Cámara Argentina del Libro (CAL) compartieron datos provenientes del "Informe de producción del libro argentino"
, que toma los registros de la Agencia ISBN. En ese sentido, indicaron que si bien la cantidad de publicaciones tuvo un crecimiento interanual del 17% en 2025, con una suba acumulada del 9% desde 2023, las tiradas cayeron un 34%.
En concreto, sobre un total de 27.650 obras registradas en soporte papel, la tirada total fue de solamente 34,6 millones de ejemplares.
"Esta contracción se explica principalmente por el cese de grandes compras institucionales y programas de edición educativa estatal: la edición estatal y las compras institucionales pasaron de representar el 29% de la tirada total en 2024 (14,5 millones) a apenas un 5% en 2025 (menos de 2 millones)", remarca el informe.
Así, el mercado aumenta su oferta, con más libros pero menos unidades por edición y empresa, en un contexto de "creciente concentración": el 26% declaró tiradas inferiores a los 600 ejemplares. En ese sentido, las pymes editaron el 74% de las publicaciones.
Con respecto a los soportes, la proporción de libros digitales se mantuvo estable (25% - 9.236). El libro en formato papel continúa siendo predominante (75% - 7.650), mientras que el audiolibro no alcanza aún un porcentaje significativo, con una participación inferior al 1% (56), expresaron desde la CAL en su informe, aunque vale destacar que, dada su naturaleza, no todos los libros publicados solo digitalmente registran su ISBN.
Estos números son más alarmantes en la comparativa con 2023. En dicho año, se declaró —en el informe anual
— una tirada total de 47.9 millones de ejemplares. Es decir, que en 2023 se declaró un 27.8% más de tiradas que en 2025. Aunque vale aclarar que la cantidad de publicaciones fue de 24.690, apenas 3 mil menos que en 2025.
A diferencia de 2025, las ventas institucionales y las ediciones de instituciones públicas "jugaron un papel fundamental". Desde 2019 en adelante (sobre todo en 2020), diferentes entidades públicas (principalmente el Ministerio de Educación de la Nación) editaron títulos con fines educativos. En 2023, alcanzó los 13 millones de ejemplares. Es decir, el 26% de la tirada registrada.
En este marco, Juan Manuel Pampín, presidente de la CAL y director de la editorial Corregidor, advirtió —en diálogo con C5N y en relación al consumo— que "hoy la gente tiene dificultades para pagar los servicios, para pagar un alquiler, entonces el tema de los libros y temas culturales en general, como el cine o el teatro, pasa a un segundo o tercer plano".
Sebastián Martínez Daniell, una de las mentes detrás de la editorial Entropía, opinó en la misma dirección: "Lo cierto es que cuando se entra en una situación de crisis el pluriempleo se incrementa, demanda más tiempo y también la capacidad humana de producción disminuye. No solo la capacidad económica, sino la cantidad de horas que se pueden estar dedicándole a una editorial disminuye considerablemente".