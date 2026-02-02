23.04.2026 / ¿Feliz Día del Libro?

De cada 10 libros nuevos publicados en 2025, se imprimieron casi 4 ejemplares menos por título que en 2023

En el marco del Día del Libro —que coincide también con la apertura al público de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires—, se encienden las alarmas en el sector argentino ante la drástica caída de las tiradas en 2025 respecto a 2023, año en que asumió Javier Milei la presidencia.

por Débora López