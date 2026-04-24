24.04.2026 / Política

Máximo Kirchner: "Tenemos que construir no en contra de alguien, sino a favor de los intereses de la mayoría"

El diputado visitó la localidad santafesina de María Teresa junto al presidente comunal, Gonzalo Goyechea, y la legisladora nacional Florencia Carignano.




En el marco de su visita a la localidad de María Teresa, provincia de Santa Fe, el diputado Máximo Kirchner puso en valor la importancia de escuchar y construir colectivamente alternativas que ayuden a la gente a enfrentar el presente.

"Estamos acá para escuchar lo que cada uno desde su experiencia tiene para aportar, y para poder desde las verdades relativas de cada uno y cada una, buscar esa síntesis que saca a la Argentina del lugar donde Milei la lleva cada vez de una manera más acelerada, y que a grandes luces empieza a ver que es negativa para la gran mayoría", manifestó durante su recorrida por el sur de Santa Fe. 

En esa línea, remarcó: "No tenemos que pensar en espacios que  sean simplemente anti Milei, ni anti nada. Sino que tenemos que acostumbrarnos otra vez a pensar de manera más positiva y a construir no en contra de alguien, sino a favor de los intereses de la mayoría."

"Hay que pensar estrategias para  que las cargas de la  deuda que contrajo Macri no caiga sobre las más humildes, sino que logremos los argentinos y las argentinas que sean las cargas más repartidas, equitativas, en función de lo que cada uno pueda", planteó.

Las declaraciones se dan luego de la  recorrida junto al presidente comunal, Gonzalo Goyechea, y la diputada nacional, Florencia Carignano.



Kirchner estuvo en la Fábrica de Oportunidades, donde se produce cemento y se modifican contenedores marítimos para la venta y en una Fábrica de adoquines.

También visitó la Residencia de Adultos Mayores (RAM), y el Parque Solar Colaborativo, un vivero comunal, donde funciona una huerta que provee a comercios locales.

Además, recorrió el Centro Integral Magnolias, donde funcionan consultorios médicos de distintas especialidades y un centro de rehabilitación. Por último,  pasó por el Parque Comunal Néstor Kirchner.

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