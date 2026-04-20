27.04.2026 / Locales

Julián Álvarez recorrió la Expo Sabores de mi Tierra en el Centro Cultural Leonardo Favio

Esta iniciativa forma parte de las acciones que el Intendente de Lanús implementa para impulsar la industria cultural, robustecer el desarrollo económico y consolidar los sitios de encuentro entre trabajadores, comerciantes, ciudadanos y ciudadanas del distrito.




El intendente de Lanús, Julián Álvarez, recorrió la Expo “Sabores de mi Tierra” en el Centro Cultural Leonardo Favio, ubicado en la avenida 25 de Mayo N° 131, en Lanús Oeste, donde conversó con los productores sobre la importancia de esta propuesta destinada a promover el consumo local y visibilizar la calidad de la producción regional.

“Son muchas las familias lanusenses que se acercaron a conocer las creaciones de los distintos emprendedores regionales que nos acompañaron en este novedoso paseo de compras. Felicitaciones a cada uno por la dedicación y el empeño con el que trabajan para hacer productos de primera calidad”, señaló Álvarez el pasado sábado.

La Expo "Sabores de mi Tierra" contó con una amplia variedad de elementos artesanales como miel, conservas, blends de té, yerba mate, quesos, salamines, embutidos y hierbas medicinales, entre otros. La misma continuará durante el domingo 26 de abril de 12 a 20.



Esta iniciativa forma parte de las acciones que el Municipio de Lanús implementa para impulsar la industria cultural, robustecer el desarrollo económico y consolidar los sitios de encuentro entre trabajadores, comerciantes, ciudadanos y ciudadanas del distrito.

También participaron de la actividad: la secretaria de Educación, Cultura y Deportes, Natalia Gradaschi y el subsecretario de Cultura, Matías Murabito.
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