Feriados mayo 2026: cuáles son, cuándo caen y cuántos días libres

El viernes 1° de mayo de 2026 es feriado nacional inamovible en Argentina. Aplica para todos los trabajadores en relación de dependencia, tanto del sector privado como público, y genera un fin de semana largo de tres días: del 1° al 3 de mayo. El lunes 25 de mayo es el segundo feriado inamovible del mes, que extiende el fin de semana largo del 23 al 25 de mayo. Ambas fechas tienen carácter de obligatoriedad en todo el territorio nacional, conforme a la Ley 27.399 que establece el calendario de feriados argentinos.Nadie está obligado a trabajar el 1° de mayo, con excepción de sectores considerados esenciales: salud, seguridad, transporte y servicios públicos. En esos casos, el trabajador tiene derecho a una remuneración especial establecida por la Ley de Contrato de Trabajo. Oficinas públicas, bancos, escuelas y gran parte del sector administrativo operan con atención cerrada o reducida. Gastronomía, comercio y turismo, en cambio, suelen mantener actividad aunque bajo condiciones especiales acordadas entre empleador y empleados.Trabajar un feriado nacional otorga derecho a una remuneración doble. El mecanismo es: salario del día más una suma equivalente adicional (no se trata de horas extra convencionales, sino de una liquidación especial). Esta norma aplica para todos los feriados inamovibles del calendario argentino, incluidos el 1° y el 25 de mayo.La conmemoración tiene origen en uno de los episodios más violentos de la historia del movimiento obrero mundial. El 1° de mayo de 1886, miles de trabajadores se movilizaron en Chicago, Estados Unidos, para exigir una jornada laboral máxima de ocho horas bajo la consigna "ocho horas para el trabajo, ocho para el sueño, ocho para la casa". La represión policial frente a la fábrica McCormick dejó decenas de muertos y heridos. Los días siguientes escalaron hasta la Revuelta de Haymarket del 4 de mayo, donde cinco trabajadores anarquistas fueron ejecutados: los Mártires de Chicago.En 1919, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) institucionalizó la jornada de ocho horas en su primera conferencia, y la fecha del 1° de mayo quedó como símbolo global de la lucha por derechos laborales. En Argentina, el primer acto del Día del Trabajador se realizó en 1890 en el Prado Español de Recoleta, con aproximadamente tres mil personas. Las consignas se pronunciaron en español, italiano, alemán y francés, reflejo de la composición del movimiento obrero inmigrante de la época.El 25 de mayo conmemora la formación del Primer Gobierno Patrio, que marcó un paso inicial hacia la independencia de Argentina de la corona española. La Revolución de Mayo y la creación de la Primera Junta representaron el primer gobierno que despertó el espíritu independentista de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Esta fecha es feriado inamovible por su importancia en la historia nacional, aunque la independencia formal se lograría años más tarde, el 9 de julio de 1816.Mayo de 2026 tiene 31 días calendarios pero solo 19 días hábiles. Los dos feriados nacionales inamovibles generan dos pausas de tres días consecutivos cada una, sin necesidad de puentes ni decretos adicionales. Esto implica que mayo es uno de los meses con menor cantidad de jornadas laborales del año.Después de mayo, el calendario oficial de feriados establece las siguientes fechas:15 de junio: Güemes (trasladado)20 de junio: Manuel Belgrano (inamovible)9 de julio: Independencia (inamovible)10 de julio: día no laborable17 de agosto: San Martín (trasladable)12 de octubre: Diversidad Cultural23 de noviembre: Soberanía Nacional (trasladado)7 de diciembre: no laborable8 de diciembre: Inmaculada Concepción (inamovible)25 de diciembre: Navidad (inamovible)La diferencia entre feriados inamovibles y trasladables es relevante: los inamovibles siempre caen en la misma fecha (como el 1° y 25 de mayo); los trasladables pueden correrse al lunes más próximo si caen en fin de semana, según lo establezca el decreto correspondiente.Si trabajás el 1° de mayo, tenés derecho a cobrar el doble de tu salario diario habitual. No se trata de horas extra convencionales, sino de una liquidación especial establecida por la Ley de Contrato de Trabajo. El mecanismo es: salario del día más una suma equivalente adicional. Esta norma aplica para todos los feriados inamovibles del año, incluido el 1° de mayo.No. Los sectores considerados esenciales (salud, seguridad, transporte y servicios públicos) mantienen actividad los feriados. Si tu empleador te requiere trabajar, tenés derecho a la remuneración doble establecida por ley. El descanso no es obligatorio en esos sectores, pero la compensación económica sí.No. El 1° de mayo es un feriado inamovible conforme a la Ley 27.399, lo que significa que se conmemora siempre en esa fecha, sin importar qué día de la semana caiga. No se traslada a lunes ni se reemplaza por un puente. En 2026, cae viernes, lo que automáticamente genera un fin de semana largo sin necesidad de medidas adicionales.