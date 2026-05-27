27.05.2026 / TURISMO EN CRISIS

La situación crítica del turismo: el 13,2% de los argentinos que viajaban al exterior, dejaron de viajar en abril

El Instituto Nacional de Estadística y Censos publicó la balanza turística del cuarto mes del año y agregó que ingresaron 755.000 visitantes no residentes al país.



Un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que en abril ingresaron 755.000 visitantes no residentes al país, lo que representa una caída interanual del 8% que expone la crisis del turismo receptivo en la previa de la temporada invernal.

De ese total, 463.100 fueron turistas (-10,6%) y 292.000 excursionistas (-4,1). El 20,5% del turismo receptivo reside en Brasil, mientras que por detrás se ubicaron Uruguay (16,4%) y Europa (15,3%). En cuanto a las vías de acceso, el 51,8% llegó por vía aérea, el 36,9% por terrestre y apenas un 11,4% lo hizo por río o mar.

En tanto, 1.202.300 residentes viajaron al exterior en abril, de los cuales 764.800 fueron turistas y 437.500 excursionistas. El 71,7% de esas salidas se dirigieron a países vecinos: Brasil concentró el 28,3%, Chile el 16,1% y Paraguay el 12,3%. Además, el 51,6% salió por vía aérea, el 40,7% lo hizo por vía terrestre y el 7,8% por la vía fluvial o marítima. "En abril, se registró un saldo negativo de 447,2 miles de visitantes internacionales por todas las vías de acceso al país. Este resultado se debió a los saldos negativos de 301,7 miles de turistas y de 145,5 miles de excursionistas", informó el organismo.

Lo más leído

1

Magis TV, Fútbol Libre, Xuper TV y Pelota Libre: dónde ver gratis Boca, River, Independiente, Racing, series y películas

2

Insólito: los audios eróticos de Milei con Rosemary Maturana ayudaron a catapultar su nuevo hit "El paquetón"

3

Confirmaron los audios del Honduras Gate y el escándalo salpica a Milei

4

Honduras Gate: qué revelan los audios sobre Milei, Trump y desinformación regional

5

¿Primer negocio de Palantir en Argentina? Milei anunció la creación del Gemelo Digital Social

Más notas de este tema

La interna libertaria escala: Adorni desafía a Bullrich y Villarruel en plena causa judicial

27/05/2026 - INTERNA EN EL GOBIERNO

La interna libertaria escala: Adorni desafía a Bullrich y Villarruel en plena causa judicial

Adorni, contra las cuerdas: la declaración jurada que prometió Milei hace tres semanas todavía no aparece

27/05/2026 - ACORRALADO

Adorni, contra las cuerdas: la declaración jurada que prometió Milei hace tres semanas todavía no aparece

Javier Milei se sigue desplomando en las encuestas y un candidato de la oposición encabeza la intención de voto

27/05/2026 - ENCUESTAS

Javier Milei se sigue desplomando en las encuestas y un candidato de la oposición encabeza la intención de voto

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.