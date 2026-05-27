La situación crítica del turismo: el 13,2% de los argentinos que viajaban al exterior, dejaron de viajar en abril

Un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que en abril ingresaron 755.000 visitantes no residentes al país, lo que representa una caída interanual del 8% que expone la crisis del turismo receptivo en la previa de la temporada invernal.
De ese total, 463.100 fueron turistas (-10,6%) y 292.000 excursionistas (-4,1). El 20,5% del turismo receptivo reside en Brasil, mientras que por detrás se ubicaron Uruguay (16,4%) y Europa (15,3%). En cuanto a las vías de acceso, el 51,8% llegó por vía aérea, el 36,9% por terrestre y apenas un 11,4% lo hizo por río o mar.
En tanto, 1.202.300 residentes viajaron al exterior en abril, de los cuales 764.800 fueron turistas y 437.500 excursionistas. El 71,7% de esas salidas se dirigieron a países vecinos: Brasil concentró el 28,3%, Chile el 16,1% y Paraguay el 12,3%. Además, el 51,6% salió por vía aérea, el 40,7% lo hizo por vía terrestre y el 7,8% por la vía fluvial o marítima. "En abril, se registró un saldo negativo de 447,2 miles de visitantes internacionales por todas las vías de acceso al país. Este resultado se debió a los saldos negativos de 301,7 miles de turistas y de 145,5 miles de excursionistas", informó el organismo.