Milei desató una nueva polémica al afirmar que los goles de Maradona "no devolvieron las Malvinas"

(El presidente Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica al referirse a la bandera con la consigna "Las Malvinas son argentinas" que desplegaron los jugadores de la Selección argentina tras vencer 2 a 1 a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. En ese contexto, el mandatario aseguró que "los goles de Maradona no nos devolvieron las Islas Malvinas" y sostuvo que la recuperación del archipiélago solo será posible a través de la diplomacia.(R)El Presidente también reivindicó la política exterior de su administración y aseguró que su Gobierno consiguió avances inéditos en el reclamo de soberanía. "Los mayores avances de la historia en el tema Malvinas los hemos logrado nosotros, desde la diplomacia", afirmó, al tiempo que destacó el trabajo realizado junto al canciller Pablo Quirno.En ese sentido, Milei sostuvo que la Argentina logró que las Naciones Unidas obligaran al Reino Unido a retomar el diálogo sobre la disputa de soberanía. Además, aseguró que Estados Unidos y China respaldan la posición argentina y afirmó que incluso "una parte de los ingleses" considera que las islas deben ser restituidas al país. Sus declaraciones reavivaron el debate sobre el vínculo entre el histórico reclamo por Malvinas, el simbolismo deportivo y la estrategia diplomática impulsada por el Gobierno nacional.