31.07.2026 / ¿NO SE PUEDE HABLAR DE POLÍTICA?

"Fuimos felices, gobernó una mujer": el comentario de Noelia Custodio que se volvió viral

La humorista lanzó la frase durante una transmisión en vivo de Olga junto a Nati Jota y Oriana Sabatini. La referencia a una expresidenta generó repercusión en redes sociales y reavivó el debate político entre los usuarios.



Noelia Custodio protagonizó uno de los momentos más comentados de la programación de Olga al deslizar una frase con fuerte contenido político mientras compartía una transmisión en vivo con Nati Jota y Oriana Sabatini. En medio de la charla, la comediante afirmó: "En un momento fuimos felices, gobernó una mujer. Pero no quiero entrar ahí porque sino todo se pone muy político", desatando risas en el estudio.

El comentario fue interpretado por numerosos usuarios como una referencia a los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas, donde miles de personas compartieron el recorte del programa y debatieron sobre el sentido de sus palabras. La frase tuvo una crítica implítica en el medio donde está trabajando. ¿Autocensura?

Aunque Custodio evitó profundizar en la afirmación y aclaró en tono de broma que no quería politizar la conversación, la frase alcanzó gran repercusión en redes sociales, donde cosechó apoyos, críticas y todo tipo de reacciones.

La viralización del video volvió a mostrar cómo los programas de streaming se convirtieron en un espacio donde el humor, la actualidad y la política suelen cruzarse, generando debates que trascienden la emisión original y se instalan rápidamente en la conversación pública.

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