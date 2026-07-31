31.07.2026 / CEUTA

Ceuta desbordada: Pedro Sánchez denunció un "ataque a la integridad territorial" de España por la crisis migratoria


El presidente del Gobierno español responsabilizó a las mafias de tráfico de personas por la llegada masiva de migrantes al enclave y anunció un endurecimiento de los controles fronterizos. Madrid también coordina con Marruecos la repatriación de quienes ingresaron de manera irregular.




El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, calificó la crisis migratoria en Ceuta como una "violación y un ataque a la integridad territorial de España", luego del ingreso de decenas de miles de personas al enclave en pocos días. En una conferencia de prensa, el mandatario aseguró que la situación fue aprovechada por organizaciones dedicadas al tráfico de personas tras un reciente fallo del Tribunal Supremo.

"Lo que ha sucedido es una violación territorial de España, de las fronteras, y en las charlas con las autoridades de Marruecos lo que subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanas han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo", afirmó Sánchez, quien vinculó el incremento de los cruces irregulares con la decisión judicial que impide la devolución automática de migrantes interceptados en el mar cuando intentan llegar a Ceuta o Melilla.

Frente al agravamiento de la crisis, el Gobierno español anunció el despliegue del Ejército, el refuerzo de la frontera con nuevas barreras y una mayor presencia de las fuerzas de seguridad. Además, Sánchez buscó transmitir respaldo a la población local al señalar que "España está con la ciudad de Ceuta" y reconoció la "angustia" que atraviesan los habitantes del enclave.

En paralelo, el jefe del Ejecutivo destacó la cooperación del Gobierno de Marruecos para acelerar la repatriación de quienes ingresaron de manera irregular. "La prioridad es recuperar la normalidad y garantizar la seguridad y la convivencia. Marruecos está dispuesto a cooperar para la repatriación de ciudadanos a sus países de origen", sostuvo el mandatario, mientras las autoridades buscan contener una de las mayores crisis migratorias registradas en la frontera sur española.

Lo más leído

1

Qué senadores y gobernadores son claves para la aprobación de la Ley de Tierras

2

FIFA puso la lupa sobre Argentina: abrió un procedimiento contra la AFA y varios integrantes de la Scaloneta

3

Qué dice la carta abierta que Cristina Kirchner publicó en medios internacionales

4

Un ex presidente del Comité de la ONU afirmó que un fallo internacional sobre Cristina podría obligar al Estado argentino

5

La tierra en disputa: crece la marcha al Congreso contra el proyecto de Milei que flexibiliza la venta a extranjeros

Más notas de este tema

"Fuimos felices, gobernó una mujer": el comentario de Noelia Custodio que se volvió viral

31/07/2026 - ¿NO SE PUEDE HABLAR DE POLÍTICA?

"Fuimos felices, gobernó una mujer": el comentario de Noelia Custodio que se volvió viral

Milei desató una nueva polémica al afirmar que los goles de Maradona "no devolvieron las Malvinas"

31/07/2026 - POLÉMICA

Milei desató una nueva polémica al afirmar que los goles de Maradona "no devolvieron las Malvinas"

La oposición rechaza la reforma del BCRA que anunció Milei

31/07/2026 - REFORMA DE LA CARTA ORGÁNICA

La oposición rechaza la reforma del BCRA que anunció Milei

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.